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Tailler, raser et styliser
Adapté à toutes les longueurs
4 sabots de coupe réglables
Rechargeable s'utilise à sec ou humide
Taillez, rasez et façonnez les barbes de toutes longueurs avec le OneBlade révolutionnaire. Ce styliseur hybride est spécifiquement conçu pour les hommes qui aiment faire varier leur style de barbe. La lame en mouvements rapides, avec l’unique technologie OneBlade, fait 200 mouvements par seconde et rase les poils de toutes longueurs sans effort et confortablement. Taillez votre barbe avec l’un des sabots inclus et créez des contours parfaits avec la lame double face. OneBlade suit les contours de votre visage pour tailler et raser confortablement.
Taillez votre barbe de 3 jours à la hauteur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est fourni avec 4 sabots barbe de 3 jours : 1 mm pour un effet « barbe naissante », 2 mm pour une barbe de 3 jours classique, 3 mm pour une coupe courte et 5 mm pour une coupe plus longue.
Créez vous-même des lignes structurées et des contours parfaits en déplaçant la lame dans chaque direction souhaitée.
4.3
sur 6
4425
Avis
90%
recommandent ce produit
Northern Lusophone
26/07/2025
België
Acheteur vérifié
Superbement fonctionnel et efficace
Pour quelqu’un avec una barbe qui n’est pas très épaisse et qui pousse à un rythme normal, One Blade est un appareil efficace. Facile d’utilisation, facile d’entretien, facile à nettoyer, facile à mettre dans son bagage. Un bon achat.
Avantages
Simplicité d’utilisation et de recharge
Contre
Lames à remplacer périodiquement, qui ne sont pas vendues partout et dont le prix est relativement élevé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage
filou_be
05/08/2021
België
Acheteur vérifié
révolutionnaire pour un bon rasage...
très satisfait de ce nouveau mode de rasage 2.0 :)
Avantages
prend peu de place pour son efficacité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade
Jmmch
14/07/2021
België
Acheteur vérifié
Mr
Très maniable, bonne tenue en main et accessoires parfaits.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.