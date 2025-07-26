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OneBlade

QP2530/20

4.3
| (4425) Avis | 90% recommandent ce produit
Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
Philips OneBlade est une tondeuse révolutionnaire hybride, conçue pour tailler, raser et façonner les barbes de toutes les longueurs. La technologie unique OneBlade dispose d'une lame en mouvement rapide qui rase sans efforts avec 200 mouvements par seconde les barbes de toutes longueurs.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs

  • Tailler, raser et styliser

  • Adapté à toutes les longueurs

  • 4 sabots de coupe réglables

  • Rechargeable s'utilise à sec ou humide

Unique technologie OneBlade

Unique technologie OneBlade

Taillez, rasez et façonnez les barbes de toutes longueurs avec le OneBlade révolutionnaire. Ce styliseur hybride est spécifiquement conçu pour les hommes qui aiment faire varier leur style de barbe. La lame en mouvements rapides, avec l’unique technologie OneBlade, fait 200 mouvements par seconde et rase les poils de toutes longueurs sans effort et confortablement. Taillez votre barbe avec l’un des sabots inclus et créez des contours parfaits avec la lame double face. OneBlade suit les contours de votre visage pour tailler et raser confortablement.

Taillez

Taillez

Taillez votre barbe de 3 jours à la hauteur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est fourni avec 4 sabots barbe de 3 jours : 1 mm pour un effet « barbe naissante », 2 mm pour une barbe de 3 jours classique, 3 mm pour une coupe courte et 5 mm pour une coupe plus longue.

Des lignes nettes et des contours parfaits

Des lignes nettes et des contours parfaits

Créez vous-même des lignes structurées et des contours parfaits en déplaçant la lame dans chaque direction souhaitée.

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4.3

sur 6

4425

Avis

90%

recommandent ce produit

26/07/2025

België

België

Acheteur vérifié

Superbement fonctionnel et efficace

Pour quelqu’un avec una barbe qui n’est pas très épaisse et qui pousse à un rythme normal, One Blade est un appareil efficace. Facile d’utilisation, facile d’entretien, facile à nettoyer, facile à mettre dans son bagage. Un bon achat.

Avantages

Simplicité d’utilisation et de recharge

Contre

Lames à remplacer périodiquement, qui ne sont pas vendues partout et dont le prix est relativement élevé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage

05/08/2021

België

België

Acheteur vérifié

révolutionnaire pour un bon rasage...

très satisfait de ce nouveau mode de rasage 2.0 :)

Avantages

prend peu de place pour son efficacité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade

14/07/2021

België

België

Acheteur vérifié

Mr

Très maniable, bonne tenue en main et accessoires parfaits.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.