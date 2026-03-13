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Comment détartrer ma centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle du fer de la centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Ma centrale vapeur Philips ne produit plus de vapeur
Ma table à repasser est humide et je remarque de l'eau sur le sol.
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
L'effet pressing de la centrale vapeur Philips ne fonctionne pas.
Mon fer de centrale vapeur Philips ne défroisse pas correctement en mode de défroissage vertical.
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