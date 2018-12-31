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Série 3000Centrale vapeur

PSG3000/30

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Passez moins de temps à repasser et profitez plus longtemps de vos tenues grâce à la centrale vapeur série 3000.
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  • Pression de la pompe 6 bars max.

  • Débit vapeur continu de 140 g/min

  • Effet pressing 350 g

Repassage rapide avec effet pressing 350 g

Repassage rapide avec effet pressing 350 g

Repassez rapidement et efficacement pour terminer plus vite votre repassage.

Semelle en céramique durable pour une glisse optimale

Semelle en céramique durable pour une glisse optimale

Notre semelle spéciale en céramique glisse en douceur sur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

Légère et compacte pour un rangement facile

Légère et compacte pour un rangement facile

Grâce à sa taille compacte, elle est légère et facile à manipuler pendant les séances de repassage.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  1. par rapport au fer vapeur EasySpeed GC1742

  2. 30 % d'économies d'eau et d'électricité en mode Éco