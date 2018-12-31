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PSG3000/30
Pression de la pompe 6 bars max.
Débit vapeur continu de 140 g/min
Effet pressing 350 g
Repassez rapidement et efficacement pour terminer plus vite votre repassage.
Notre semelle spéciale en céramique glisse en douceur sur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.
Grâce à sa taille compacte, elle est légère et facile à manipuler pendant les séances de repassage.
Récompenses
Notation globale
par rapport au fer vapeur EasySpeed GC1742
30 % d'économies d'eau et d'électricité en mode Éco