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6000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires avec micro

PRO6305BK/00

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Tout le nécessaire
Playlists, podcasts, appels : ces écouteurs intra-auriculaires filaires vous offrent le son clair dont vous avez besoin. Ces écouteurs sont également compatibles Hi-Res Audio pour que vous puissiez écouter à la perfection votre service de streaming haute résolution préféré.
Voir tous les avantages

Tout le nécessaire

  • HP 12,2 mm/conception arrière fermée

  • Microphone intégré

  • Noire

  • Intra-auriculaire

Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide

Acceptez un appel, mettez votre musique en pause. Le tout sans toucher votre smartphone. Le microphone intégré avec suppression de l'écho garantit un son clair lorsque vous parlez. Lorsque vous écoutez de la musique ou des podcasts, les haut-parleurs en néodyme parfaitement adaptés offrent un son clair et détaillé.

Hi-Res Audio. Écoute parfaite

Vous aimez votre service de streaming haute résolution ? Profitez d'une écoute parfaite grâce à ces écouteurs Hi-Res Audio. Capables de reproduire les hautes fréquences jusqu'à 40 kHz, ils vous offrent une écoute plus détaillée lorsque vous êtes en déplacement.

3 embouts en caoutchouc interchangeables. Maintien confortable

Le tube acoustique ovale et les trois tailles d'embouts en caoutchouc interchangeables garantissent une isolation parfaite. Profitez d'un confort d'écoute et d'une excellente isolation phonique passive tout au long de la journée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

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sur 6

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Avis

100%

recommandent ce produit

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3
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1

25/08/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!

Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.

Avantages

Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung

Contre

/

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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