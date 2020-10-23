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Arrêté
Assistance
PR3840/00
Arrêté
Le PulseRelief de Philips me convient-il/convient-il à mon patient ?
Puis-je ré-utiliser les électrodes TensRelief/PulseRelief ?
Quels sont les téléphones et tablettes compatibles avec l’application de traitement Philips ?
Les électrodes sont-elles disponibles en différentes tailles ?
Est-ce que l'application de traitement Philips fonctionne / continue en arrière-plan ?
Où puis-je acheter des électrodes TensRelief/PulseRelief ?
Combien de temps puis-je utiliser TensRelief/PulseRelief ?
Comment puis-je nettoyer le TensRelief / PulseRelief ?
Comment utiliser l'appareil PulseRelief de Philips ?
Où placer les électrodes du PulseRelief ?
Puis-je contrôler plusieurs appareils PulseRelief avec une seule application de traitement Philips ?
Comment stocker les électrodes ?
Le voyant d'état de la batterie de l'appareil TensRelief / PulseRelief reste allumé en orange.
Une fenêtre contextuelle « canal interrompu » apparaît sur l'afficheur de l'application Philips Treatment et je ne peux pas augmenter le niveau d'intensité pour commencer un traitement.
Le couplage de mon application de traitement Philips ne fonctionne pas.
Je n'arrive pas à télécharger l'application de traitement de Philips.
La stimulation du TensRelief / PulseRelief semble différente ou moins agréable que d'habitude.
J'ai éprouvé une sensation désagréable lorsque j'ai touché les connecteurs des appareils TensRelief/PulseRelief ou les électrodes.
Je ne parviens pas à télécharger/installer l'application de traitement Philips
Je ne parviens pas à établir une connexion avec l'appareil dans l’application de traitement Philips.
Je ne parviens pas à trouver l'application de traitement Philips dans l’App Store ou sur Google Play Store.
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit