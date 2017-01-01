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Arrêté
PR3840/00
Soulagement de la douleur prouvé*
L'effet anti-douleur de la neurostimulation électrique transcutanée réalisée par le Philips PulseRelief est cliniquement prouvé. Compact, léger, sans fil et confortable à porter sous les vêtements, il se contrôle via une application iOS ou Android spécialement conçue, et permet de rester actif.
Contrôlée via une application
15 programmes TENS et 5 EMS
60 niveaux d'intensité
Compatible IOS et Android
Vous pouvez contrôler vos séances via Bluetooth low energy sur votre appareil iOS ou Android (vérifiez la compatibilité dans la rubrique Caractéristiques), afin de maintenir un excellent niveau de mobilité pendant l'utilisation de votre PulseRelief. Cela vous permet de vaquer à vos activités quotidiennes sans être gêné par les fils.
Le PulseRelief offre une grande variété d'options. Ses 15 programmes TENS (neurostimulation électrique transcutanée) et ses 5 programmes EMS (stimulation électrique musculaire) permettent de bénéficier de multiples solutions. Les 15 programmes TENS s'utilisent pour soulager les douleurs musculo-squelettiques chroniques d'intensité faible à modérée, les douleurs ostéoarthritiques et les douleurs chroniques en général.* Les 5 programmes EMS produisent une stimulation pouvant renforcer les muscles.
Un journal des séances est intégré à l'application PulseRelief. Sélectionnez la fonction journal pour consulter la vue d'ensemble de l'historique des séances personnalisées, afin d'optimiser vos séances, que ce soit de manière indépendante ou avec votre professionnel de la santé.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.7
sur 6
48
Avis
MFW61
01/01/2017
Deutschland
Ich komme gut damit zurecht
Die langfristige Wirkungsweise kann ich noch nicht bewerten, die ersten Gehversuche habe ich damit allerdings problemlos hinbekommen. Gute Handhabung und einfache Erklärung. Wenn jetzt noch die Lieferung der neuen Elektroden funktioniert, dann bin ich absolut happy, doch davon gehe ich aus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie
MCSmurf
03/05/2016
Deutschland
massiert besser als gedacht
Nach Schulterschmerzen und mehreren Massagen beim Physiotherapeuten habe ich als Ergänzung für zu Hause das PulseRelief bestellt. Nach einer Woche täglicher Anwendung abends vor dem Fernseher waren meine Schulterbeschwerden weg. Seit dem wird das Gerät von der ganzen Familie bei Verspannungen mit Begeisterung verwendet. Der einzige Nachteil sind die Pads, die zwar ausgesprochen gut kleben, aber nach etwa 15 Anwendungen die Klebewirkung deutlich nachlässt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie
Oui, je recommande ce produit
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Datornörd
08/07/2017
Sverige
Dyrt men värt pengarna.
Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi
M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165