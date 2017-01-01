I was lucky enough to get this product for free in return for an honest review. I have used this product for the last few weeks on my lower back, hip and around the knee. Getting Started: It's extremely easy to use with one of the heads detaching to be charged from a mains adapter, the other head is home to the on/off button. When charging the light on the unit is orange, when in use it is green. Install the Philips treatment app and the device will sync with your phone, this then opens up all the treatment options. Use: The unit comes with two sticky backed electrodes which you place on the areas indicated by the app according to where you wish to treat. I have used the electrodes over 20 times now and they are just beginning to lose their adhesive ability (easily replaceable at reasonable cost). The unit fits on to the electrodes and you select the treatment type from the app - they include deep massage, muscle stimulation, radiating massage and many more, each treatment option can go up to an intensity of 60. As a guide I was able to work up to using deep massage at 60 on my lower back (initially high intensity caused a slight sting on the skin but I got used to it and it decreased), however anything over 40 on my quad made it jump around like mad! Depending on the program the time might be preset to 30 mins, this can be increased by hitting refresh which will restart the preset timer without stopping the treatment if you want longer. Results: My lower back has benefited hugely from this device, I have definitely noticed less tightness and the associated discomfort after a heavy gym session if I am able to use it later the same day. Obviously it can't replace a full sports massage but it's excellent for extending the time between them. I noticed less impact on my leg/knee pain but there is a high chance that this is ligament/cartilage damage so that's not unsurprising. I used this on lower back, hip and knee the day after completing a Tough Mudder and I'm pretty sure it helped to reduce the muscle soreness and was certainly preferable to using foam roller! Overall: A great piece of kit - portable, simple to use, long lasting battery life and offers many options.