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Arrêté

PulseReliefÉlectrothérapie sans fil

PR3840/00

3.7

| (48) Avis

Soulagement de la douleur prouvé*

L'effet anti-douleur de la neurostimulation électrique transcutanée réalisée par le Philips PulseRelief est cliniquement prouvé. Compact, léger, sans fil et confortable à porter sous les vêtements, il se contrôle via une application iOS ou Android spécialement conçue, et permet de rester actif.

Voir tous les avantages

Soulage la douleur via une application sans fil

Soulagement de la douleur prouvé*

  • Contrôlée via une application

  • 15 programmes TENS et 5 EMS

  • 60 niveaux d'intensité

  • Compatible IOS et Android

Contrôlez vos séances depuis votre appareil iOS ou Android

Contrôlez vos séances depuis votre appareil iOS ou Android

Vous pouvez contrôler vos séances via Bluetooth low energy sur votre appareil iOS ou Android (vérifiez la compatibilité dans la rubrique Caractéristiques), afin de maintenir un excellent niveau de mobilité pendant l'utilisation de votre PulseRelief. Cela vous permet de vaquer à vos activités quotidiennes sans être gêné par les fils.

20 séances, 60 niveaux d'intensité

Le PulseRelief offre une grande variété d'options. Ses 15 programmes TENS (neurostimulation électrique transcutanée) et ses 5 programmes EMS (stimulation électrique musculaire) permettent de bénéficier de multiples solutions. Les 15 programmes TENS s'utilisent pour soulager les douleurs musculo-squelettiques chroniques d'intensité faible à modérée, les douleurs ostéoarthritiques et les douleurs chroniques en général.* Les 5 programmes EMS produisent une stimulation pouvant renforcer les muscles.

Journal des séances offrant une vue d'ensemble structurée

Un journal des séances est intégré à l'application PulseRelief. Sélectionnez la fonction journal pour consulter la vue d'ensemble de l'historique des séances personnalisées, afin d'optimiser vos séances, que ce soit de manière indépendante ou avec votre professionnel de la santé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

48

Avis

01/01/2017

Deutschland

Deutschland

Ich komme gut damit zurecht

Die langfristige Wirkungsweise kann ich noch nicht bewerten, die ersten Gehversuche habe ich damit allerdings problemlos hinbekommen. Gute Handhabung und einfache Erklärung. Wenn jetzt noch die Lieferung der neuen Elektroden funktioniert, dann bin ich absolut happy, doch davon gehe ich aus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie

03/05/2016

Deutschland

Deutschland

massiert besser als gedacht

Nach Schulterschmerzen und mehreren Massagen beim Physiotherapeuten habe ich als Ergänzung für zu Hause das PulseRelief bestellt. Nach einer Woche täglicher Anwendung abends vor dem Fernseher waren meine Schulterbeschwerden weg. Seit dem wird das Gerät von der ganzen Familie bei Verspannungen mit Begeisterung verwendet. Der einzige Nachteil sind die Pads, die zwar ausgesprochen gut kleben, aber nach etwa 15 Anwendungen die Klebewirkung deutlich nachlässt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Kabellose Elektrotherapie

08/07/2017

Sverige

Sverige

Dyrt men värt pengarna.

Smidig och diskret. Lätt att hantera med iPhone. Tydlig instruktioner. Många funktioner därmed lätt att skräddarsy behandlingen. Jag har tennisarmbåge och ont i ryggen pga mitt jobb med datoranvändning. Det känns så skönt att kunna stimulera musklerna på annat sätt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PulseRelief PR3840/00 Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

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  1. M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165