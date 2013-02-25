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Arrêté

Nose trimmer series 3000Tondeuse nez étanche

NT9110/10

4.1
| (296) Avis | 84% recommandent ce produit
Sûre, rapide et facile d'utilisation
La tondeuse nez, oreilles et sourcils de Philips intègre une mini-tondeuse puissante et haute précision, pour une utilisation sûre, rapide et simple
Voir tous les avantages

pour le nez, les oreilles et les sourcils

Sûre, rapide et facile d'utilisation

  • Poils nez/oreilles/sourcils

  • Tondeuse tubulaire Safeguard

  • 2 sabots sourcils

Angle idéal pour un accès facile et un confort optimal

Angle idéal pour un accès facile et un confort optimal

Tondeuse SafeGuard pour éviter le tirage des cheveux et les coupures

Tondeuse SafeGuard pour éviter le tirage des cheveux et les coupures

Les lames de la tondeuse Philips SafeGuard sont protégées par une grille ultra-fine pour garantir que seuls vos poils puissent y entrer. Sur la partie supérieure, vos poils ne peuvent pas se coincer entre deux lames en mouvement, empêchant ainsi qu'ils ne soient tirés.

Manche antidérapant pour un contrôle maximal

Manche antidérapant pour un contrôle maximal

La poignée antidérapante garantit une manipulation optimale, même lorsque l'appareil est humide, pour un meilleur contrôle.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

296

Avis

84%

recommandent ce produit

25/02/2013

België

België

trés bon produit

porduit trés complet , pratique a utiliser... commande vite expédier ,donc qualité du produit et de sa livraison impeccable...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Tondeuse nez étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Tondeuse nez étanche

18/11/2011

België

België

Messieurs : ne cherchez plus, rangez vos ciseaux !

Grande efficacité suivant la dextérité de celui qui l'utilise ; coupe nette le duvet/poil à moins de 0,5 mm de la peau ; n'arrache pas le duvet/poil = indolore. Très précis. Score : j'hésite entre 4 et 5 étoiles. Disons : 4,5.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Tondeuse nez étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Tondeuse nez étanche

04/01/2020

France

France

Acheteur vérifié

Tondeuse très efficace

Cette tondeuse est vraiment très pratique il suffit de l’a passer sous l’eau pour la nettoyer. Ses sabots pour sourcils permettent d’obtenir la longueur souhaitée. Elle est petite et très maniable. C’est vraiment un très bon produit que je recommande.

Avantages

Légère,maniable, lavable

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000

Oui, je recommande ce produit

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