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Nose trimmer series 5000Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions

NT5650/16

3.8
| (164) Avis
Un confort ultime, sans tiraillement
La tondeuse nez-oreilles Philips series 5000 taille en douceur vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez, de vos oreilles et des zones de finitions. La nouvelle technologie PrecisionTrim et le système Protective Guard ont été conçus pour offrir une coupe simple et efficace, sans tiraillement.
Voir tous les avantages

Taillez vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez, de vos oreilles, etc.

Un confort ultime, sans tiraillement

  • 100 % confort, sans tiraillement

  • Système Protective Guard

  • Entièrement lavable, pile AA

  • Tondeuse de précision, 3 sabots, housse

Taillez vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez, de vos oreilles, etc.

Taillez vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez, de vos oreilles, etc.

Éliminez efficacement et en douceur les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour des sourcils taillés à une hauteur uniforme, glissez l'un des deux sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils en exerçant une pression légère. Pour les finitions, utilisez ou non le sabot de finitions inclus dans le kit. Variez l'angle pour tailler, dessiner et définir les contours de votre barbe ou de votre bouc à l'aide de la tête de tondeuse de précision.

Coupe facile et efficace sans égratignures

Coupe facile et efficace sans égratignures

Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.

Coupe pratique sous n'importe quel angle

Coupe pratique sous n'importe quel angle

Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

164

Avis

25/12/2020

België

België

SUPER PRODUIT

L'ancien avait déjà quelques années, ce produit est super et respecte toutes ses caractéristiques :-)

Avantages

efficace, petit et joli design

Contre

sans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions

20/05/2025

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Appareil en complément du rasoir qui répond parfaitement à mes attentes

Avantages

Leger et précis

Contre

Fonctionne avec des piles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions

Oui, je recommande ce produit

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05/08/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très satisfait

Je désespérais de trouver un rasoir notamment pour les poils des oreilles que je confiais à ma coiffeuse. Aujourd'hui, au quotidien le rasoir est disponible. Même chose pour le nez et les sourcils.

Avantages

Un tout en un toujours disponible même en vacances

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions

Oui, je recommande ce produit

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