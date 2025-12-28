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Prend 45 % d'espace en moins
2 paniers superposés, le double de plats
Croustillant et cuit de manière uniforme avec la technologie Rapid Air
Préparez 2 plats prêts en même temps
L'Airfryer à deux niveaux compact permet de préparer facilement de délicieux plats tout en gagnant 45 % de place sur un plan de travail.*
Airfryer grand format de 10 l doté deux paniers de 5 l superposés. Cet Airfryer familial permet de cuire facilement jusqu'à 1,4 kg de frites, 2 kg de légumes ou 24 pilons de poulet. Chaque panier de 5 l accueille facilement un poulet de 1,2 kg.
Savourez des aliments moelleux et croustillants grâce à la technologie Rapid Air verticale. L'air chaud arrivant par le haut circule tout autour d'eux afin de les cuire uniformément sans exception.
4.6
sur 6
130
Avis
87%
recommandent ce produit
mado
28/12/2025
France
excellent
je l ai eu pour Noël et j'en suis très contente je recommande
Cet avis concerne le produit Airfryer à deux paniers superposés Philips série 4000
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lubovt_9474
12/02/2026
Deutschland
Sehr gute Haushalthilfe
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Wir, als Familie sind sehr zufrieden und begeistert von dem Gerät. Es spart uns viel mehr Zeit beim Kochen. Schnell, gesund und praktisch. Wir nutzen den jeden Tag. Super toll zum backen und frittieren, Pommes werden knusprig und viel Platz vor allem ist auch Vorteil! Und das beste ist - das du die Körbe in der Spülmaschine spülen kannst!
Cet avis concerne le produit Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben
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svetlanal22_5265
09/12/2025
Deutschland
Toll
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Airfryer NA462_70. Das Gerät arbeitet leise, schnell und gart das Essen gleichmäßig. Die Speisen werden außen knusprig und innen saftig – ganz ohne überschüssiges Öl. Besonders gefällt mir das große Fassungsvermögen, das perfekt für die ganze Familie ist. Die Reinigung ist ebenfalls sehr einfach, da der Korb und die Form leicht zu waschen sind. Ich kann dieses Gerät jedem empfehlen, der gesünder und schneller kochen möchte!
Cet avis concerne le produit Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben
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Par rapport aux autres Airfryer Philips
Par rapport à des frites maison préparées dans une friteuse classique
Mesure réalisée en laboratoire interne ; NA46x avec saumon et blanc de poulet, par rapport à un four de classe A. Résultats susceptibles de varier selon la recette.