ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Série 4000 Airfryer à double panier superposé

Assistance

Série 4000Airfryer à double panier superposé

NA460/00

Série 4000 Airfryer à double panier superposé

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fichier, 489.2 kB
  • 24 March 2026

NA460 NA461 NA462 Quick Start Guide

  • PDF fichier, 4.1 MB
  • 13 March 2026

Dépannage

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider