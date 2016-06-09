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Arrêté
Nettoyage ultime du visage pour les hommes
Doté d'une technologie unique, DualMotion, Philips VisaPure MEN Essential nettoie votre visage 10 fois mieux* qu'à la main, pour une peau propre, douce et rayonnante.
Nettoyage ultime du visage
Technologie Double Action
La combinaison unique de rotation et de vibrations nettoie jusqu'à 10 fois mieux * que les mains. Pendant que la vitesse de vibration désintègre doucement et efficacement la graisse, les saletés et les cellules de peau mortes, la rotation élimine les impuretés.
Les 17 000 brins d'un diamètre de 75 microns chacun nettoient même les zones du visage inaccessibles à vos mains. Ils éliminent parfaitement le sébum, les impuretés et les cellules mortes, pour une peau propre et lisse.
Les mouvements coordonnés de la brosse massent votre peau en douceur et améliorent la micro-circulation. Cela vous offre un nettoyage confortable et une peau éclatante.
4.7
sur 6
33
Avis
97%
recommandent ce produit
Laurette
09/06/2016
België
Acheteur vérifié
Ce produit est super. Il n'ettoie bien la peau
Très bon produit. Fait du bien à la peau. Rafraîchit le visage. Elimine points noirs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Appareil de nettoyage pour le visage
BramVD
22/09/2018
België
Acheteur vérifié
Zachte stralende huid!
Ik gebruik de VisaPure 2x per week 1 minuut. Na gebruik voelt m'n gezicht lekker zacht aan en ziet het er opmerkelijk "helderder" uit. Aanrader!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
d789
07/09/2018
België
Acheteur vérifié
top product
Werkt uitstekend en is degelijk. Handig apparaat met verschillende mogelijkheden naar hardheid van borstels.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gezichtsreinigingsapparaat
Par rapport à un nettoyage manuel, un test effectué sur 30 hommes par une agence sud-coréenne indépendante en 2015