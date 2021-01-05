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Lames à bords arrondis
Lames auto-affûtées
Indicateur de charge et de faible niveau de batterie
Sabot réglable (3 à 7 mm)
Notre tondeuse est livrée avec 8 outils qui vous permettent de tailler et de styliser votre barbe, de couper vos cheveux et d'entretenir les poils de votre corps, répondant ainsi à tous vos besoins, de la tête aux pieds.
Les lames et les sabots de la tondeuse permettent de réaliser facilement des lignes nettes et précises pour un look parfait.
Fixez le sabot pour cheveux et choisissez parmi les différents réglages de hauteur de coupe pour entretenir facilement votre coiffure chez vous.
4.2
sur 6
706
Avis
86%
recommandent ce produit
PB 1180
05/01/2021
België
Acheteur vérifié
Petite tondeuse pratique
Tient facilement en main et coupe sans problème poils de barbe, moustache ou cheveux. Bonne autonomie. Seul petit bémol le bouton de mise en route est difficile à faire glisser.
Avantages
Facile à utiliser, coupe tous les poils, bonne autonomie.
Contre
Bouton de mise en marche pénible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
StephwenDB
20/04/2020
België
Partie de promotion
Très bon rasoir barbe et cheveux
Très bon rasoir électrique pour barbe et cheveux. Bonne tenue de la batterie, facile a utiliser et nettoyer.
Avantages
Multifonctionnel
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Tondeuse à barbe
18/04/2020
België
Partie de promotion
Très bon produit
Très bonne prise en main n’arrache pas les poils ni les cheveux bonne autonomie très légère super article à recommander
Avantages
Bon prise en main n’arrache pas les poils et les cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux
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