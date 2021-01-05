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  • Un seul outil pour une stylisation facile et efficace
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesTondeuse 7-en-1

MG3920/15

4.2
| (706) Avis | 86% recommandent ce produit
Un seul outil pour une stylisation facile et efficace
Polyvalente et efficace, cette tondeuse est équipée de 7 accessoires, de lames auto-affûtées en acier pour une précision durable et de bords arrondis pour une taille plus douce. Elle est conçue pour répondre efficacement à tous vos besoins.
Voir tous les avantages

Pour le visage, les cheveux et le corps

Un seul outil pour une stylisation facile et efficace

  • Lames à bords arrondis

  • Lames auto-affûtées

  • Voyant de charge

Tondeuse 7-en-1

Tondeuse 7-en-1

Avec ses 7 accessoires inclus, notre tondeuse vous permet de tailler votre barbe, de couper vos cheveux et de prendre soin de tout votre corps.

Votre barbe idéale avec facilité et précision

Votre barbe idéale avec facilité et précision

Les lames et les sabots de la tondeuse permettent de réaliser facilement des lignes nettes et précises pour un look parfait.

Coupez vos cheveux à votre façon

Coupez vos cheveux à votre façon

Fixez le sabot pour cheveux et choisissez parmi les différents réglages de hauteur de coupe pour entretenir facilement votre coiffure chez vous.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

706

Avis

86%

recommandent ce produit

05/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

Petite tondeuse pratique

Tient facilement en main et coupe sans problème poils de barbe, moustache ou cheveux. Bonne autonomie. Seul petit bémol le bouton de mise en route est difficile à faire glisser.

Avantages

Facile à utiliser, coupe tous les poils, bonne autonomie.

Contre

Bouton de mise en marche pénible.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

20/04/2020

België

België

Très bon rasoir barbe et cheveux

Très bon rasoir électrique pour barbe et cheveux. Bonne tenue de la batterie, facile a utiliser et nettoyer.

Avantages

Multifonctionnel

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux

18/04/2020

België

België

Très bon produit

Très bonne prise en main n’arrache pas les poils ni les cheveux bonne autonomie très légère super article à recommander

Avantages

Bon prise en main n’arrache pas les poils et les cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux

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