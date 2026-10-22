Puissance concentrée - jusqu'à 400 % de luminosité en plus

Maîtrisez la lumière sur la route. Méticuleusement conçues pour éveiller votre passion pour la conduite, nos lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9200 offrent des performances inégalées et la visibilité exceptionnelle dont vous avez besoin au volant. Grâce à notre sélection unique de LED et au grand soin que nous apportons à la conception de nos produits, vous bénéficiez d'une luminosité inégalée, jusqu'à 400 % supérieure au minimum légal pour les lampes halogènes. Améliorez votre vision de la route et des panneaux de signalisation grâce à leur spectre optimal unique. Nos lampes vous permettent de prendre la route en toute confiance.