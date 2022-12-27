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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX9631/16
HX962K
Disponible à partir
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Brossage connecté en toute simplicité
Capteur de pression intégré
Reconnaissance intelligente de la tête
4 modes, 3 réglages d'intensité
Ayez l'assurance d'un brossage en profondeur inégalé, avec la tête de brosse spécialisée dans l'élimination de la plaque dentaire C3 Premium Plaque Defense. Les brins doux et flexibles sont conçus pour suivre les contours de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre.
Améliorez la santé de vos gencives avec la tête de brosse G3 Premium Gum Care. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés au sillon gingival, elle est idéale pour éviter les gingivites. Les utilisateurs de cette tête de brosse ont signalé jusqu'à 100 % de réduction des inflammations gingivales* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.
La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense est conçue pour offrir un nettoyage en profondeur inégalé. Ses bords et ses brins flexibles épousent les contours de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface et de faciliter le brossage des zones difficiles à atteindre*.
4.2
sur 6
494
Avis
82%
recommandent ce produit
aabattery
27/12/2022
België
Acheteur vérifié
nouvelle experience
c‘est vraiment une nouvelle experience pour brosser les dents et un sentiment très propre, je peux juste le recommandé. l‘appli pour le téléphone est pas absolument nécessaire à mon avis. aussi parce que la brosse à dents a déjà perdue la connection plusieurs fois et alors elle n‘a pas fonctionné comme il faut, j‘ai du appuier le button start plusieurs fois.
Contre
application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9691/02 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9691/02 Brosse à dents électrique avec application
kalamarda
06/05/2022
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Je le connaissais car ma sœur en avait un et je suis ravie d'avoir passé a ce modèle, plus performant agréable et très autonome
Avantages
Plus efficace et moins agressif, bonne autonomie plusieurs prestations intéressantes
Contre
Le prix, cherchez des promotions !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9661/02 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9661/02 Brosse à dents électrique avec application
Maridoux
03/09/2024
France
Acheteur vérifié
Brosse à dents super efficace
J’adore ce modèle, la brosse à dents est efficace, je sens mes dents plus propres, plus blanches On peut suivre nos brossages sur l’application, le système pour savoir quand changer la tête de la brosse à dent est très pratique. Et les fonctionnalités sont super
Avantages
Dents + blanches
Contre
Le noir de la brosse à dents est un peu salissant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9631/16 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9631/16 Brosse à dents électrique avec application
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
more than a manual toothbrush
Par rapport au modèle DiamondClean
Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour