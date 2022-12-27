La présentation sur la boite est claire et on remarque rapidement les éléments particuliers de cette brosse à dent électrique, mais l’accent est porté sur les gencives, un petit mot sur la plaque dentaire pourrait être le bienvenue. La notice est simple et très efficace. Le boitier de rangement est génial. Son look trouve très vite sa place dans la salle de bain, à la fois discret et moderne. Grâce à son aspect peu encombrant c’est la première fois que je peux emmener ma brosse à dent électrique en voyage. Il est dommage de ne pas avoir de chargeur secteur. Ceci dit, on a tous un chargeur téléphone compatible ou un chargeur USB. L’autonomie est de plus de 15 jours. J’utilisais une autre marque de brosse à dent électrique, mais depuis que j’ai essayé l’Expert Clean 7500, je l’ai adopté. La sensation dès le début du brossage est unique. On a une impression d’efficacité indescriptible. Je suis un grand buveur de café et en moins de 2 semaines les traces de caféines sur mes dents ont quasiment disparues. On devient presque impatient de se brosser les dents. C’est un excellent produit qui tient largement ses promesses en hygiènes dentaire. La brosse pour les gencives est douce et efficace. Je n’ai plus de saignement après le brossage. Il est clair que pour rien au monde je reviendrai à mon ancienne brosse. L’application mobile n’apporte pas grand-chose : • Le nombre de brossage journalier : peu d’intérêt pour ma part. • Durée du brossage : la brosse se coupe automatiquement au bout de 2 minutes… • Pression : éventuellement pour ajuster son brossage. • Usure de la tête : peut être le seul truc utile sur l’application, puisqu’on peut commander les têtes en ligne quand elles sont usées.