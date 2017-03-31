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Arrêté

Philips Sonicare FlexCareBrosse à dents électrique

HX6982/10

4.1
| (48) Avis
Brossage en profondeur
Qui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Brossage en profondeur

  • 3 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Assainisseur UV pour tête de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Assainisseur UV pour tête de brosse - Une brosse plus propre pour une meilleure hygiène bucco-dentaire

Permet d'assainir, de recharger et de stocker. L'assainisseur UV pour tête de brosse favorise l'élimination des bactéries sur votre tête de brosse. Il permet de détruire jusqu'à 99 % des bactéries et des virus.*

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4.1

sur 6

48

Avis

31/03/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Für mich die beste E Zahnbürste

Es ist ja nun schon meine dritte Phillips Zahnbürste, sehr gute Reinigungsergebnisse, meine Zahnprofilaxe Dame ist immer sehr begeistert! Leider haben die bisherigen Handstücke nie 2 Jahre durchgehalten. Ich hoffe, dass es diesmal besser läuft ?!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste

28/10/2013

Deutschland

Deutschland

Die beste Zahnbürste, die ich je hatte

Bin total begeistert von der Reinigung der Zähne mit dieser supertollen Zahnbürste. Werde sie nicht mehr hergeben.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

ausgezeichnet

sorgfältige und schonende Reinigung. Der Zahnbelag verringert sich spürbar. Der UZahnazrt stellt weniger Belag fest

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex