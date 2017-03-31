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Arrêté
HX6982/10
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
2 têtes de brosse
Assainisseur UV pour tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.
Permet d'assainir, de recharger et de stocker. L'assainisseur UV pour tête de brosse favorise l'élimination des bactéries sur votre tête de brosse. Il permet de détruire jusqu'à 99 % des bactéries et des virus.*
4.1
sur 6
48
Avis
franki0110
31/03/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Für mich die beste E Zahnbürste
Es ist ja nun schon meine dritte Phillips Zahnbürste, sehr gute Reinigungsergebnisse, meine Zahnprofilaxe Dame ist immer sehr begeistert! Leider haben die bisherigen Handstücke nie 2 Jahre durchgehalten. Ich hoffe, dass es diesmal besser läuft ?!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste
manu50
28/10/2013
Deutschland
Die beste Zahnbürste, die ich je hatte
Bin total begeistert von der Reinigung der Zähne mit dieser supertollen Zahnbürste. Werde sie nicht mehr hergeben.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste
odermaennig1
24/06/2012
Deutschland
ausgezeichnet
sorgfältige und schonende Reinigung. Der Zahnbelag verringert sich spürbar. Der UZahnazrt stellt weniger Belag fest
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex