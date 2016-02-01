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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
2 manches
Assainisseur UV pour tête de brosse
La tête de brosse Philips Sonicare InterCare est dotée de brins ultra-longs densément implantés ciblant la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et les zones difficiles à nettoyer.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Permet d'éliminer jusqu'à 6 x plus de plaque dentaire le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle.
Les cinq modes comprennent un mode Clean pour un brossage optimal en 2 minutes, un mode Sensitive pour un brossage à la fois doux et efficace, un mode Refresh pour un brossage rapide, un mode Massage pour stimuler les gencives et un mode Gum Care qui vous garantit des gencives plus saines.
4.3
sur 6
840
Avis
89%
recommandent ce produit
mistinguette22
01/02/2016
België
une brosse à dent complète et efficace
Voilà une brosse à dent qui peut convenir à beaucoup de personnes avec ses différents programmes (massage, sensitive,refresh,gum care, clean. Elle est très pratique, s'arrête automatiquement une fois le programme terminé. Il n'y a pas à dire, le brossage est vraiment efficace, on sent directement la différence. De plus elle dispose d'un assainisseur UV pour nettoyer les têtes de brosse, ce qui garanti un nettoyage optimal. Pour les personnes qui ne supportent pqs le brossage avec une brosse à dent électrique, le miracle ne se produira pas avec ce produit (malgré les différents mode de brossage) pour ceux qui n'aime pas la sensation reste désagréable... Mais il faut vraiment se laisser le temps de s'y habituer, c'est un super produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique
cedfabe
01/02/2016
België
Très bon produit - bien réfléchi
Très bonne brosse à dents, très bien concue. Petite tête de brossage pour un accès facile à toutes zones. L'assainisseur est génial. Jamais vu ce genre de produit. A recommander
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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Lasoph
26/01/2016
België
excellent produit
Avec ses 5 modes de brossage, cette brosse à dents offre un entretien complet. Facile d'utilisation. A recommander. Très bon rapport qualité prix.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean