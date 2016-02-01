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Arrêté

Philips Sonicare FlexCare+Brosse à dents électrique

HX6972/35

4.3
| (840) Avis | 89% recommandent ce produit
Nettoyage optimal des espaces interdentaires
Avec sa technologie sonique et ses 5 modes de brossage, la brosse à dents électrique FlexCare+ est la solution pour un soin complet des gencives. Vous pouvez améliorer la santé de vos gencives dès 2 semaines d'utilisation.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Une brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Nettoyage optimal des espaces interdentaires

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

  • 2 manches

  • Assainisseur UV pour tête de brosse

Conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès

Conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès

La tête de brosse Philips Sonicare InterCare est dotée de brins ultra-longs densément implantés ciblant la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et les zones difficiles à nettoyer.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Permet d'éliminer jusqu'à 6 x plus de plaque dentaire le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle.

Cinq modes de brossage pour un nettoyage optimal

Cinq modes de brossage pour un nettoyage optimal

Les cinq modes comprennent un mode Clean pour un brossage optimal en 2 minutes, un mode Sensitive pour un brossage à la fois doux et efficace, un mode Refresh pour un brossage rapide, un mode Massage pour stimuler les gencives et un mode Gum Care qui vous garantit des gencives plus saines.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

840

Avis

89%

recommandent ce produit

01/02/2016

België

België

une brosse à dent complète et efficace

Voilà une brosse à dent qui peut convenir à beaucoup de personnes avec ses différents programmes (massage, sensitive,refresh,gum care, clean. Elle est très pratique, s'arrête automatiquement une fois le programme terminé. Il n'y a pas à dire, le brossage est vraiment efficace, on sent directement la différence. De plus elle dispose d'un assainisseur UV pour nettoyer les têtes de brosse, ce qui garanti un nettoyage optimal. Pour les personnes qui ne supportent pqs le brossage avec une brosse à dent électrique, le miracle ne se produira pas avec ce produit (malgré les différents mode de brossage) pour ceux qui n'aime pas la sensation reste désagréable... Mais il faut vraiment se laisser le temps de s'y habituer, c'est un super produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique

01/02/2016

België

België

Très bon produit - bien réfléchi

Très bonne brosse à dents, très bien concue. Petite tête de brossage pour un accès facile à toutes zones. L'assainisseur est génial. Jamais vu ce genre de produit. A recommander

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique

26/01/2016

België

België

excellent produit

Avec ses 5 modes de brossage, cette brosse à dents offre un entretien complet. Facile d'utilisation. A recommander. Très bon rapport qualité prix.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean