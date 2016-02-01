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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
Assainisseur UV pour tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.
4.3
sur 6
840
Avis
89%
recommandent ce produit
mistinguette22
01/02/2016
België
une brosse à dent complète et efficace
Voilà une brosse à dent qui peut convenir à beaucoup de personnes avec ses différents programmes (massage, sensitive,refresh,gum care, clean. Elle est très pratique, s'arrête automatiquement une fois le programme terminé. Il n'y a pas à dire, le brossage est vraiment efficace, on sent directement la différence. De plus elle dispose d'un assainisseur UV pour nettoyer les têtes de brosse, ce qui garanti un nettoyage optimal. Pour les personnes qui ne supportent pqs le brossage avec une brosse à dent électrique, le miracle ne se produira pas avec ce produit (malgré les différents mode de brossage) pour ceux qui n'aime pas la sensation reste désagréable... Mais il faut vraiment se laisser le temps de s'y habituer, c'est un super produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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cedfabe
01/02/2016
België
Très bon produit - bien réfléchi
Très bonne brosse à dents, très bien concue. Petite tête de brossage pour un accès facile à toutes zones. L'assainisseur est génial. Jamais vu ce genre de produit. A recommander
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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Lasoph
26/01/2016
België
excellent produit
Avec ses 5 modes de brossage, cette brosse à dents offre un entretien complet. Facile d'utilisation. A recommander. Très bon rapport qualité prix.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6972/03 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean