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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
2 têtes de brosse
Assainisseur UV pour tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.
Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.
4.2
sur 6
419
Avis
86%
recommandent ce produit
Samu62
05/09/2020
België
Acheteur vérifié
Parfait
La dentition semble plus propre comme quand on sort du cabinet dentaire le
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Brosse à dents électrique
Scarlette
24/05/2016
België
Acheteur vérifié
Ce produit est exellent
Facile à manipuler, tête de brosse très fine s arrête toute seule Après 2 minutes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Brosse à dents électrique
AvaDarka
30/03/2018
France
Excellent
Pratique, parfait pour voyager sans recharger. Douceur et blancheur assurée. Je vous la recommande. Elle est unique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex