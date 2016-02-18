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  • Nettoyage optimal des espaces interdentaires
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Philips Sonicare FlexCare+Brosse à dents électrique

HX6922/03

4.3
| (231) Avis | 92% recommandent ce produit
Nettoyage optimal des espaces interdentaires
Avec sa technologie sonique et ses 5 modes de brossage, la brosse à dents électrique FlexCare+ est la solution pour une meilleure santé bucco-dentaire. Vous pouvez améliorer la santé de vos gencives dès 2 semaines d'utilisation.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Une brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Nettoyage optimal des espaces interdentaires

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

Conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès

Conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès

La tête de brosse Philips Sonicare InterCare est dotée de brins ultra-longs densément implantés ciblant la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et les zones difficiles à nettoyer.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Permet d'éliminer jusqu'à 6 x plus de plaque dentaire le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle.

Cinq modes de brossage pour un nettoyage optimal

Cinq modes de brossage pour un nettoyage optimal

Les cinq modes comprennent un mode Clean pour un brossage optimal en 2 minutes, un mode Sensitive pour un brossage à la fois doux et efficace, un mode Refresh pour un brossage rapide, un mode Massage pour stimuler les gencives et un mode Gum Care qui vous garantit des gencives plus saines.

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4.3

sur 6

231

Avis

92%

recommandent ce produit

18/02/2016

België

België

Uen brosse à dents électrique tout à fait différente!!!!!!

Etant fumeuse, je dois faire très attention à la plaque dentaire et l'état de mes gencives. les brosses à dents manuelle permettent un "décrassement" mais de la surface de la dent mais pas assez douce pour les gencives...Les brosses à dents électriques classiques respectent les gencives mais ne laissent pas une sensation de nettoyage complet. Avec ma brosse à dents Philips le résultat est au rendez-vous. tout d'abord une réelle sensation de nettoyage, fraîcheur, décrassage et ce, en seulement 2 minutes. Jamais une brosse à dents ne m'a laissé cette impression complète. Et seulement en 2 minutes chrono. Côté gencives, aucun saignement! Un respect total pour les gencives sensibles. après 3 sem d'utilisation, j'ai pu voir une réelle amélioration de la plaque dentaire au bord des gencives (risque de déchaussement). promesse tenue : 2 minutes suffisent amplement 2 x par jour. le mode "gencives" est super pour un soin attentionné des gencives. Enfin, la batterie est super! plus besoin de la charger tous les jours, elle tient réellement et à la même puissance pdt au moins 2 semaines!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique

17/02/2016

België

België

Super produit!

J'ai reçu cette brosse à dent il y a bientot 3 semaines. usage rapide, facile je n'ai plus aucun saignement des gencives et j'en avais pourtant énormément! le système pour bien brosser le temps nécessaire chaque partie de la bouche est bien pratique. sensation de propre directement après le brossage rangement très simple

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique

09/02/2016

België

België

Excellent produit !!!!

J ai eu la chance de recevoir la brosse à dent philips Sonycare flexcare et c est la meilleure brosse à dents que j ai eu la chance de posséder jusqu'à présent.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique

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Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean