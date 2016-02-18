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La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
La tête de brosse Philips Sonicare InterCare est dotée de brins ultra-longs densément implantés ciblant la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et les zones difficiles à nettoyer.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Permet d'éliminer jusqu'à 6 x plus de plaque dentaire le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle.
Les cinq modes comprennent un mode Clean pour un brossage optimal en 2 minutes, un mode Sensitive pour un brossage à la fois doux et efficace, un mode Refresh pour un brossage rapide, un mode Massage pour stimuler les gencives et un mode Gum Care qui vous garantit des gencives plus saines.
4.3
sur 6
231
Avis
92%
recommandent ce produit
Deborabeille
18/02/2016
België
Uen brosse à dents électrique tout à fait différente!!!!!!
Etant fumeuse, je dois faire très attention à la plaque dentaire et l'état de mes gencives. les brosses à dents manuelle permettent un "décrassement" mais de la surface de la dent mais pas assez douce pour les gencives...Les brosses à dents électriques classiques respectent les gencives mais ne laissent pas une sensation de nettoyage complet. Avec ma brosse à dents Philips le résultat est au rendez-vous. tout d'abord une réelle sensation de nettoyage, fraîcheur, décrassage et ce, en seulement 2 minutes. Jamais une brosse à dents ne m'a laissé cette impression complète. Et seulement en 2 minutes chrono. Côté gencives, aucun saignement! Un respect total pour les gencives sensibles. après 3 sem d'utilisation, j'ai pu voir une réelle amélioration de la plaque dentaire au bord des gencives (risque de déchaussement). promesse tenue : 2 minutes suffisent amplement 2 x par jour. le mode "gencives" est super pour un soin attentionné des gencives. Enfin, la batterie est super! plus besoin de la charger tous les jours, elle tient réellement et à la même puissance pdt au moins 2 semaines!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique
nat898m
17/02/2016
België
Super produit!
J'ai reçu cette brosse à dent il y a bientot 3 semaines. usage rapide, facile je n'ai plus aucun saignement des gencives et j'en avais pourtant énormément! le système pour bien brosser le temps nécessaire chaque partie de la bouche est bien pratique. sensation de propre directement après le brossage rangement très simple
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique
milas6666
09/02/2016
België
Excellent produit !!!!
J ai eu la chance de recevoir la brosse à dent philips Sonycare flexcare et c est la meilleure brosse à dents que j ai eu la chance de posséder jusqu'à présent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6922/03 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean