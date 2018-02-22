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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX6921/02
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
1 tête de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.
Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.
3.6
sur 6
14
Avis
adriano46
22/02/2018
Nederland
Acheteur vérifié
poets subliem
sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Aikootje
22/02/2018
Nederland
poets subliem
sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Oui, je recommande ce produit
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Janet51
09/04/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
Excellent
Love this Sonicare toothbrush. Teeth feel REALLY clean after use! Don't have to re-charge it very often either. Wish the replacement heads were a little cheaper though......
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush
Cet avis concerne le produit FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean