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Arrêté
HX6851/53
HX684E
Disponible à partir
marque de brosses à dents électriques la plus utilisée par les professionnels de la santé bucco-dentaire
Capteur de pression intégré
3 modes
1 fonction BrushSync™
Housse de voyage
Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.
Cette brosse à dents vous permet de personnaliser votre brossage grâce à un choix entre trois modes et trois intensités. Le mode Clean est le mode standard pour un nettoyage impeccable. Le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface. Le mode Gum Care ajoute une minute à puissance réduite au brossage, pour un massage en douceur des gencives. L'ordre des trois intensités, de maximum à minimum, peut être modifié de gauche à droite.
Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.
Comprendre les avis sur les produits
4.4
sur 6
825
Avis
90%
recommandent ce produit
0perfection1
10/11/2024
België
Acheteur vérifié
parfait
Très bonne brosse à dents, vibration puissante qui aide a vraiment bien nettoyer les dents, 3 sortes de positions différentes Parfait, juste savoir qu'il y a 2 brosses à dents dans la boîte.
Avantages
vibration pour le temps de brossage parfait
Contre
pour le moment aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Brosse à dents électrique
Erika2212
15/03/2024
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Charge qui dure plus d’un mois et très efficace !! Je recommande
Avantages
Charge qui dure
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Brosse à dents électrique
JJ75
12/10/2023
France
Acheteur vérifié
Efficacité et silence d’utilisation
Pas d’inconvénients évident. Entièrement satisfait
Avantages
Silencieux et efficace
Contre
Rien pour le moment
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Brosse à dents électrique
Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush
Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour