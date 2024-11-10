Faites votre choix parmi trois modes

Cette brosse à dents vous permet de personnaliser votre brossage grâce à un choix entre trois modes et trois intensités. Le mode Clean est le mode standard pour un nettoyage impeccable. Le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface. Le mode Gum Care ajoute une minute à puissance réduite au brossage, pour un massage en douceur des gencives. L'ordre des trois intensités, de maximum à minimum, peut être modifié de gauche à droite.