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Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
3 intensités
1 tête de brosse
Efficacité prouvée pour améliorer la santé de vos gencives de trois façons : réduit les rougeurs, les gonflements et les saignements (foyers)
Grâce à une meilleure élimination de la plaque dentaire le long du sillon gingival, cette brosse à dents est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de réduction des gingivites en seulement deux semaines.
Les trois réglages d'intensité personnalisables (Faible, Moyen et Fort) vous permettent de sélectionner le bon niveau de puissance pour un brossage en douceur du sillon gingival. Après 1,5 seconde de brossage, appuyez deux fois sur le bouton pour changer de mode : une fois pour mettre en pause et deux fois pour changer.
4.4
sur 6
106
Avis
86%
recommandent ce produit
polluxmp
04/05/2015
België
Très bon produit
Je suis habituée au brossage électrique depuis de nombreuses années et en suis satisfaite, mais c'est un plaisir pour moi d'utiliser votre brosse, elle est plus grande, a une forme que j'apprécie beaucoup par rapport à la concurence. Dès le début, j'ai senti la différence sur mes dents, moi qui ai tendance à avoir les gencives qui saignent, ce n'est plus le cas. Ma fille de 7 ans a voulu tester égalment avec la brosse souce et n'en veux plus d'autre, elle était toujours à la manuelle. Elle adore l'utiliser également et réclame elle même le brossage alors qu'avant, je devais quasi me battre avec elle. Je regrette seulement qu'il n'y ait pas de support pour ranger les brossettes ainsi que la stabilité du support de charge.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6632/15 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6632/15 Brosse à dents électrique
Joy66
03/04/2015
België
Ce produit est très efficace
J'en suis super contente, et elle est très simple à utiliser. Elle procure un nettoyage impeccable.
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6631/01 Brosse à dents électrique
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6631/01 Brosse à dents électrique
Titine65
03/04/2015
België
J'en suis très satisfaite, c'est un excellent produit de qualité.
Très facile d'utilisation, pour une dentition nette, beau désign. Je recommande cette brosse aux consommateurs exigeants, car elle est parfaite.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6631/01 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6631/01 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean