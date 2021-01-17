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Arrêté

Philips Sonicare 3 Series gum healthBrosse à dents électrique

HX6611/27

4.4
| (41) Avis | 87% recommandent ce produit
Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*
Cette brosse à dents électrique facile à utiliser élimine efficacement la plaque dentaire et préserve vos gencives. Elle aide à éviter et à réduire les premiers signes de gingivite tout en offrant un brossage confortable.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*

  • 1 mode

  • 3 intensités

  • 1 tête de brosse

Efficacité prouvée sur la santé de vos gencives de 3 façons

Efficacité prouvée sur la santé de vos gencives de 3 façons

Efficacité prouvée pour améliorer la santé de vos gencives de trois façons : réduit les rougeurs, les gonflements et les saignements (foyers)

Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle

Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle

Grâce à une meilleure élimination de la plaque dentaire le long du sillon gingival, cette brosse à dents est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de réduction des gingivites en seulement deux semaines.

Trois réglages d'intensité pour une expérience tout en douceur

Trois réglages d'intensité pour une expérience tout en douceur

Les trois réglages d'intensité personnalisables (Faible, Moyen et Fort) vous permettent de sélectionner le bon niveau de puissance pour un brossage en douceur du sillon gingival. Après 1,5 seconde de brossage, appuyez deux fois sur le bouton pour changer de mode : une fois pour mettre en pause et deux fois pour changer.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

41

Avis

87%

recommandent ce produit

1

17/01/2021

France

France

1re brosse électrique de ma vie. Super produit !

Pour un premier produit de ce type, je ne m'attendais pas à une telle qualité et une telle efficacité. J'en suis très contente. Brossage de haut en bas et sur les côtés et en arrière d'une rare efficacité. J'ai définitivement abandonné ma brosse à dents manuelle. RAS ! Top !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique

22/08/2019

France

France

Acheteur vérifié

ce produit est très compétitif

très bon produit je suis séduit par son autonomie et sur les résultats du brossage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6611/27 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6611/27 Brosse à dents électrique

29/07/2019

France

France

Acheteur vérifié

Produit plus que parfait

Très septique sur la brosse à dents électrique, je l'ai acheté sans conviction. Après un début un peu surprenant car la brosse à dent sur les gencives provoquent une sensation de chatouille un peu bizarre mais l'on s'habitue très vite. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer et je trouve que ce n'est pas comparable à un brossage manuel. La brosse à dent electrique, sans effort, nettoie parfaitement les dents et surtout celles du fond.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique

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  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean