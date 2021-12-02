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Arrêté
1 mode
1 tête de brosse
La technologie Sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.
Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.
4.3
sur 6
1094
Avis
88%
recommandent ce produit
Gil22
02/12/2021
België
Acheteur vérifié
Performante brosse à dents
Ce que j’apprécie : l’autonomie de la batterie, la minuterie pour 30sec à chacun des 4 quartiers de la bouche, l’efficacité du brossage et de l’élimination de la plaque dentaire.
Avantages
Qualité du brossage
Contre
Avec le modèle précédent, difficile de trouver des brosses de remplacement. Philips pas assez distribué en Belgique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6512/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6512/02 Brosse à dents électrique
mcs0001
02/08/2017
France
Acheteur vérifié
Satisfait !
Ma première brosse Sonicare date d'il y a environ 30 ans quand ce n'était pas encore Philips !! Toujours aussi satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
titi7356
09/01/2017
France
de bons résultats de brossage !
dents bien nettoyées avec cette brosse en douceur surtout dans les espaces difficiles .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EasyClean HX6511/50 Brosse à dents sonique électrique
calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage
Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle