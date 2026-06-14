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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX6322/04
HX6340
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Bluetooth® intégré
Application d'apprentissage
2 têtes de brosse
2 modes
Interactivité et technologie Philips Sonicare
Avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids, les enfants apprennent à se brosser les dents correctement de façon autonome. L'application se synchronise avec la brosse à dents de votre enfant via Bluetooth® pour montrer de bonnes techniques de brossage et suivre les performances. Les enfants peuvent voir s'ils se brossent correctement les dents et sont récompensés si c'est le cas. 98 % des parents interrogés déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. Un moyen amusant d'encourager les enfants à acquérir de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire qui leur serviront toute leur vie.
La brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids rendent le brossage des dents plus amusant. Le personnage principal de l'application, l'adorable Sparkly, aime que ses dents soient propres. Les enfants prennent soin de leur Sparkly lorsque l'application les encourage à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. À chaque fois que votre enfant se brosse bien les dents, il rend son Sparkly plus heureux, et chaque séance de brossage réussie est récompensée. Les enfants peuvent déverrouiller des accessoires pour personnaliser leur Sparkly, ou ils peuvent gagner de la nourriture pour leur Sparkly, qui aime manger équilibré. Les parents peuvent même sélectionner les récompenses de l'application.
4.3
sur 6
571
Avis
89%
recommandent ce produit
HOLALA 78
14/06/2026
France
Acheteur vérifié
AMUSANT
très bonne brosse à dents pour enfants à utiliser avec l'application . cela rend la brossage des dents très amusant
Avantages
amusant avec l'application
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6352/11 Brosse à dents électrique
Date of Use 2026-02-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6352/11 Brosse à dents électrique
Date of Use 2026-02-25
Tazou38
13/10/2025
France
Acheteur vérifié
Parfait pour rendre le brossage des dents agréable
Suite à la panne de la brosse à dent électrique de mon fils de 5 ans, je lui ai prise celle-ci et je ne regrette absolument pas ! Il ne rate aucun brossage, c'est même lui qui réclame à aller se brosser les dents. L'application est encourageante pour les enfants et très claire. Il ne nous demande plus s'il a assez brossé ! c'est parfait ! Nous sommes tous ravis.
Avantages
Rends le brossage régulier
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique
Walie
26/06/2024
France
Acheteur vérifié
Super produit.
C’est un vrai plaisir pour les enfants de se laver les dents et en suivant l’exemple sur l’application, ils sont sûrs de pouvoir se laver les dents correctement
Avantages
Brosse à dents connectée à l’application
Contre
Pour le prix devrait être vendu avec un petit étui de transport pour les vacances.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
des parents interrogés par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents seule
par rapport à une brosse à dents manuelle
Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour
enquête après de professionnels de la santé bucco-dentaire avec des enfants âgés de 4 à 10 ans