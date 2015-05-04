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  • Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque dentaire*
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Philips Sonicare 2 SeriesBrosse à dents électrique

HX6232/20

HX6250-09

4.4
| (223) Avis | 90% recommandent ce produit
Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque dentaire*
Élimine efficacement la plaque dentaire d'une simple pression
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque dentaire*

  • 1 mode

  • 2 têtes de brosse

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries

Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries

Permet une meilleure élimination de la plaque dentaire et un meilleur accès aux dents du fond ; en vous brossant tous les jours les dents deux fois par jour avec cette brosse à dents, vous aurez moins de caries

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4.4

sur 6

223

Avis

90%

recommandent ce produit

04/05/2015

België

België

Très bon produit

Je l utilise depuis plusieurs semaines et je ne suis pas déçue du résultat mes dents sont lisse et la brosse est assez douce se qui est parfait pour les dents sensibles je la recommande sans hésitation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

26/04/2015

België

België

Costaud

Un appareil à petit prix mais qui fait un travail vraiment costaud. Je l'ai utilisé depuis presque 3 semaines et j'ai l'air d'avoir fait un détartrage chez le dentiste. Je sens de l'air entre mes dents! Je sais choisir la vitesse de mon brossage, au début je l'ai fait à haute vitesse mais maintenant je continue à vitesse normale. On en a pour son argent avec cet appareil.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

23/04/2015

België

België

Philips Sonicare Series 2

brossage agréable facile et concluant au bout de quelques jours seulement une petite boite pour le transport aurait été la bien venue une brosse a dents à la hauteur de sa marque

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2 Plaque Defense

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush