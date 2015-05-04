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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
1 tête de brosse
Cette brosse à dents élimine la plaque dentaire. Elle est dotée d'une fine tête de brosse inclinée qui permet d'atteindre plus facilement les dents du fond et les endroits difficiles d'accès.
Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.
Permet une meilleure élimination de la plaque dentaire et un meilleur accès aux dents du fond ; en vous brossant tous les jours les dents deux fois par jour avec cette brosse à dents, vous aurez moins de caries
4.4
sur 6
223
Avis
90%
recommandent ce produit
Delphine
04/05/2015
België
Très bon produit
Je l utilise depuis plusieurs semaines et je ne suis pas déçue du résultat mes dents sont lisse et la brosse est assez douce se qui est parfait pour les dents sensibles je la recommande sans hésitation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
halil
26/04/2015
België
Costaud
Un appareil à petit prix mais qui fait un travail vraiment costaud. Je l'ai utilisé depuis presque 3 semaines et j'ai l'air d'avoir fait un détartrage chez le dentiste. Je sens de l'air entre mes dents! Je sais choisir la vitesse de mon brossage, au début je l'ai fait à haute vitesse mais maintenant je continue à vitesse normale. On en a pour son argent avec cet appareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
adelaideh
23/04/2015
België
Philips Sonicare Series 2
brossage agréable facile et concluant au bout de quelques jours seulement une petite boite pour le transport aurait été la bien venue une brosse a dents à la hauteur de sa marque
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2 Plaque Defense
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2 Plaque Defense
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle