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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX9395/88R1
HX9382/36R1
HX6713/11
HX6732/37
HX8911/01
HX8923/34
HX6762/35
HX9312/04
HX9394/92
HX9398/20
Lot de 4
Taille compacte
Clipsable
Nettoyage optimal, dents plus blanches
La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.
La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.
Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonique inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonique produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.
4.4
sur 6
37
Avis
94%
recommandent ce produit
Trenker
22/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Produkt ist Klasse
Es ist ein tolles und durchdachtes Produkt und ich kann es nur empfehlen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste
Pitta20
30/03/2018
Deutschland
Mein Zahnarzt und ich sind begeistert
Da ich Paradontose habe, muss ich besonderen Wert auf meine Zahnpflege legen. Durch den kompakten Bürstenkopf kommt man wirklich in jeden Winkel und die Zähne und das Zahnfleisch freuen sich! Leider sind die Bürsten nicht billig, aber das Ergebnis überzeugt!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
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Ole66
18/02/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr gute Putzeigenschaft
Da wir ein vier Personen Haushalt sind wäre es sehr von Vorteil wenn es zu diesem Artikel vier farbige Ringe zur besseren Kennzeichnung der einzelnen Bürstenköpfe geben würde. Vielleicht als kleiner Hinweis für Verbesserung in der Zukunft. Sonst ein optimales Produkt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle