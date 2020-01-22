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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX9395/88R1
HX9382/36R1
HX6713/11
HX6732/37
HX8911/01
HX8923/34
HX6762/35
HX9312/04
HX9394/92
HX9398/20
Paquet de 2
Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage du manche facile
Les poils vous indiquent quand remplacer la tête de brosse. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les têtes de brosse deviennent moins efficaces. Remplacez votre tête de brosse tous les 3 mois.
23 % de brins en plus pour un nettoyage exceptionnel.
4.4
sur 6
37
Avis
94%
recommandent ce produit
Trenker
22/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Produkt ist Klasse
Es ist ein tolles und durchdachtes Produkt und ich kann es nur empfehlen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste
Pitta20
30/03/2018
Deutschland
Mein Zahnarzt und ich sind begeistert
Da ich Paradontose habe, muss ich besonderen Wert auf meine Zahnpflege legen. Durch den kompakten Bürstenkopf kommt man wirklich in jeden Winkel und die Zähne und das Zahnfleisch freuen sich! Leider sind die Bürsten nicht billig, aber das Ergebnis überzeugt!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste
Ole66
18/02/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr gute Putzeigenschaft
Da wir ein vier Personen Haushalt sind wäre es sehr von Vorteil wenn es zu diesem Artikel vier farbige Ringe zur besseren Kennzeichnung der einzelnen Bürstenköpfe geben würde. Vielleicht als kleiner Hinweis für Verbesserung in der Zukunft. Sonst ein optimales Produkt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste