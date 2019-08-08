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Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Brossage adapté aux enfants
La tête de brosse Philips Sonicare For Kids standard est dotée de brins profilés adaptés aux dents de votre enfant de 7 ans et plus. Les brins sont souples, pour un nettoyage en douceur. Le caoutchouc au dos de la tête de brosse rend le brossage plus sûr et agréable. Également disponible à la taille inférieure (compacte), adaptée aux enfants de 4 ans et plus.
Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare For Kids permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle. Mieux protégés contre les caries, vos enfants redoutent moins les visites chez le dentiste.
Alors que vos enfants sont en pleine période d'apprentissage et d'acquisition de bonnes habitudes bucco-dentaires, notre puissance sonique vous permet d'optimiser le temps limité pendant lequel vos enfants se brossent les dents.
4.8
sur 6
26
Avis
95%
recommandent ce produit
Soon73
08/08/2019
France
Très bon article
Je suis ravi de cette brosse A dent et restera fidele à cette marque
Cet avis concerne le produit For Kids HX6042/33 Têtes de brosse à dents standard
Cet avis concerne le produit For Kids HX6042/33 Têtes de brosse à dents standard
mizz_novalee
23/09/2022
Deutschland
Partie de promotion
Tolle Bürstenköpfe für die Kids
Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.
Avantages
Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe
Contre
keine
Cet avis concerne le produit For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Cet avis concerne le produit For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
LadySL
19/09/2022
Deutschland
Partie de promotion
Super annehmen und leicht im Mund
Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super
Avantages
Weiche Börsten
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle