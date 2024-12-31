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Philips Sonicare 3100 seriesBrosse à dents électrique - Noire

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Avis | 84% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Noir
Noir
Rose pastel
Rose pastel
Dites adieu au brossage manuel : adoptez la technologie sonique.
La technologie sonique associée à notre action de brossage est jusqu'à 3 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire*

Dites adieu au brossage manuel : adoptez la technologie sonique.

  • Capteur de pression

  • La fonction SmarTimer de 2 minute

  • Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire

  • Longue autonomie de 14 jours

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.

Le capteur de pression intégré protège vos dents et vos gencives

Le capteur de pression intégré protège vos dents et vos gencives

Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

746

Avis

84%

recommandent ce produit

31/12/2024

België

België

Efficacité en douceur

C'est ma 3ème brosse à dents Sonicare, beaucoup moins agressive pour les gencives qu'une brosse à dents manuel et beaucoup plus efficace pour la propreté des dents. Mes gencives et mes dents se portent mieux depuis que je l'utilise. Je ne saurais pas m'en passer.

Avantages

Efficacité en douceur

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire

15/01/2022

België

België

Pratique

Beau produit sobre, discret, sensation agréable après brossage

Avantages

Compacte, silencieuse, bonne sensibilité et prise en main

Contre

pas de chargeur éventuellement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire

30/06/2026

France

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Acheteur vérifié

Au top

La meilleure des brosses à dents électrique Au top !

Cet avis concerne le produit 3100 series HX3675/15 2x Brosses à dents électriques - Noire/Rose

Date of Use 2026-05-27

Cet avis concerne le produit 3100 series HX3675/15 2x Brosses à dents électriques - Noire/Rose

Date of Use 2026-05-27

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle pour des dents et des gencives plus saines

  2. Les résultats individuels sont sujets à variations

  3. Données sur fichier

  4. Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard