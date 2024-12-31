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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX3671/14
HX367BK
Disponible à partir
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Capteur de pression
La fonction SmarTimer de 2 minute
Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire
Longue autonomie de 14 jours
Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.
Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.
Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.
4.2
sur 6
746
Avis
84%
recommandent ce produit
Chan chan
31/12/2024
België
Efficacité en douceur
C'est ma 3ème brosse à dents Sonicare, beaucoup moins agressive pour les gencives qu'une brosse à dents manuel et beaucoup plus efficace pour la propreté des dents. Mes gencives et mes dents se portent mieux depuis que je l'utilise. Je ne saurais pas m'en passer.
Avantages
Efficacité en douceur
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire
Oetta
15/01/2022
België
Pratique
Beau produit sobre, discret, sensation agréable après brossage
Avantages
Compacte, silencieuse, bonne sensibilité et prise en main
Contre
pas de chargeur éventuellement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire
Yann5656
30/06/2026
France
Acheteur vérifié
Au top
La meilleure des brosses à dents électrique Au top !
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3675/15 2x Brosses à dents électriques - Noire/Rose
Date of Use 2026-05-27
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3675/15 2x Brosses à dents électriques - Noire/Rose
Date of Use 2026-05-27
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
par rapport à une brosse à dents manuelle pour des dents et des gencives plus saines
Les résultats individuels sont sujets à variations
Données sur fichier
Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard