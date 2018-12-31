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  • Un jet d'eau puissant
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Arrêté

Philips Sonicare F1 Standard nozzleCanule de jet dentaire

HX3042/00

Un jet d'eau puissant
Utilisez la canule standard pour un nettoyage classique. Son jet d'eau simple élimine les débris et nettoie parfaitement entre les dents.
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Pour un nettoyage classique

Un jet d'eau puissant

  • 2 canules

Canule F1 Standard pour un nettoyage classique

Canule F1 Standard pour un nettoyage classique

Utilisez la canule standard pour un nettoyage classique. Son jet d'eau simple élimine les débris et nettoie parfaitement entre les dents.

La pointe de guidage assure un bon positionnement

La pointe de guidage assure un bon positionnement

La canule fine inclinée et la pointe de guidage facilitent le positionnement. Placez la pointe de la canule juste au-dessus du sillon gingival, appuyez légèrement, de manière à ce qu'elle soit en contact avec le sillon gingival et les dents, puis faites-la glisser d'une dent à l'autre.

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