La pointe de guidage assure un bon positionnement

La canule fine inclinée et la pointe de guidage facilitent le positionnement. Placez la pointe de la canule juste au-dessus du sillon gingival, appuyez légèrement, de manière à ce qu'elle soit en contact avec le sillon gingival et les dents, puis faites-la glisser d'une dent à l'autre.