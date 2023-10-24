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HX3826/31
Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire
2 modes, 3 intensités
Nettoyage complet en 60 secondes
Charge rapide et universelle avec un câble USB-A
Réservoir de 250 ml
La technologie Quad Stream, grâce à sa canule unique en forme de X, permet de couvrir une plus grande surface en douceur et plus facilement. Les jets d'eau, à la fois doux et efficaces, sont orientés avec précision pour atteindre des zones inaccessibles au brossage, notamment les poches situées à 6 mm sous le sillon gingival, où la plaque dentaire peut s'accumuler. Ils éliminent en douceur et facilement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire*.
Il est cliniquement prouvé que la technologie Quad Stream améliore la santé des gencives. Le Power Flosser 3000 Philips Sonicare sans fil est 2 fois plus efficace que les brosses interdentaires pour éliminer la plaque dentaire**. Améliore la santé des gencives en seulement 2 semaines**.
Le réservoir d'eau amovible de 250 ml facile à remplir contient suffisamment d'eau pour une séance complète de 60 secondes, et même jusqu'à 90 secondes en mode Deep Clean. Pas d'interruption pour faire le plein en cours de route ! Avant votre prochaine utilisation, dévissez le réservoir et remplissez-le par le haut, ou utilisez simplement l'orifice de remplissage situé sur le côté. Laissez l'orifice ouvert après utilisation pour faciliter le séchage.
Comprendre les avis sur les produits
3.8
sur 6
90
Avis
La vie est belle
24/10/2023
België
Très satisfaite
Convient parfaitement à ma dentition malheureusement inégale et permet de dégager les restes de nourritures coincés entre mes dents, chose difficile si j'utilise uniquement ma brosse à dents
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Jet dentaire - Noir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Jet dentaire - Noir
Lips21
14/05/2026
France
Très bon produit
Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.
Avantages
Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale
Contre
R.A.S
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
clochettelena
24/04/2024
France
Le Sonicare Power Flosser 3000 ! Au TOP !
Mon avis sur le Sonicare Power Flosser 3000 est qu’il a la fois surprenant et performant. Lors de mes utilisations, j’ai été surprise par la vitesse du jet et la quantité d’eau ce qui m’a valu pas mal de fou rire et de bataille d’eau dans la salle de bain, il faut un temps d’adaptation. Mais un des avantages, c’est que le jet n’est pas agressif sur mes gencives fragiles grâce à ses différents modes qui s’adaptent à nos besoins. Il est très pratique par son côté sans fil et sa zone de remplissage rapide ce qui le rend facile d’utilisation, cependant il peut être encombrant, il faut prendre le coup pour bien le manier. Concernant mes attentes au niveau du nettoyage de la plaque dentaire, je suis ravie, j’ai pu faire le test avec le produit qui détecte la plaque dentaire et je suis comblé. Cela est bien plus efficace et rapide qu’avec le fil dentaire. La canule Quad Stream est vraiment top. Pour résumé, il faut un temps d’adaptation pour manipuler confortablement le Sonicare jet dentaire 3000, mais son efficacité est indéniable. Seul point négatif est peut-être le prix, c’est un produit qui n’est pas accessible à toutes les bourses.
Avantages
- les deux buses, le sac de transport, sans fil, les différents modes,
Contre
le prix, le temps d'adaptation pour la prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Étude réalisée en laboratoire, avec la canule Quad Stream dans des poches parodontales allant jusqu'à 6 mm
Étude américaine portant sur 372 sujets en 2022
en mode Clean
pour 1 séance de nettoyage interdentaire par jour pendant 1 minute
dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier
par rapport à un jet classique, étude réalisée en laboratoire, les résultats réels peuvent varier
en mode Deep Clean