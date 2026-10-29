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HS740 Blade RefillTêtes de rasage électrique de rechange

HS740/15

4.6

| (376) Avis | 95% recommandent ce produit

Un rasage net qui préserve la peau

Les têtes de rechange du rasoir pour tête Pro sont dotées de 36 lames ComfortCut auto-affûtées en acier suédois. Il vous suffit de les remplacer tous les 6 mois pour obtenir un rasoir comme neuf, au meilleur de ses performances. Les têtes HS740 conviennent aux rasoirs HS5980, HS7980 et HS9980.

Voir tous les avantages
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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

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HS5980/15

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HS7980/15

Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Rasoir premium avec accessoires de luxe

HS9980/15

Par la première marque mondiale de rasoirs électriques*

Un rasage net qui préserve la peau

  • Produit Philips authentique

  • Compatibles avec les modèles HS5980, HS7980 et HS9980

  • Lames ComfortCut

  • Système de rasage antirouille

Par la première marque mondiale de rasoirs électriques*

Par la première marque mondiale de rasoirs électriques*

Le rasoir pour tête Pro Philips est conçu pour un rasage de près agréable pour la peau. C'est l'outil idéal pour les personnes qui veulent afficher une apparence soignée, gagner en confiance et affirmer pleinement leur personnalité.

Un rasage tout en douceur avec les lames ComfortCut

Un rasage tout en douceur avec les lames ComfortCut

Obtenez un rasage net et confortable avec ce rasoir Philips. Les 36 lames ComfortCut de ce rasoir électrique coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau pour un résultat lisse et régulier.

En acier suédois de qualité chirurgicale

En acier suédois de qualité chirurgicale

Les lames du rasoir pour tête Pro Philips sont fabriquées en acier suédois de qualité chirurgicale, résistant à la corrosion et respectueux de la peau.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 6

376

Avis

95%

recommandent ce produit

29/10/2026

België

België

Acheteur vérifié

Remarquable

Cet article est remarquable d’efficacité. Le résultat est très non.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe

Date d'utilisation 2026-10-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe

Date d'utilisation 2026-10-10

15/01/2026

België

België

Très efficace

Vraiment génial super facile à utiliser et le résultat impeccable. Jamais déçu avec Philips. Top 👍

Avantages

Qualitée et facilitée d'utilisation

Contre

De ne pas l'avoir acheté plus tôt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoir haute performance avec 90 min d'autonomie

Date d'utilisation 2025-12-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoir haute performance avec 90 min d'autonomie

Date d'utilisation 2025-12-15

28/12/2025

België

België

Acheteur vérifié

Description

Super achat , doux , léger , facile d’utilisation .

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe

Date d'utilisation 2025-08-28

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe

Date d'utilisation 2025-08-28

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 

  1. Source : Euromonitor International Limited, volume au détail, conformément à la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, études réalisées en octobre 2024.