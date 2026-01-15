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  • Un rasage net qui préserve la peau
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Head Shaver Pro 5000 SeriesRasoir Essential avec lames ComfortCut

HS5980/15

4.6
| (304) Avis | 97% recommandent ce produit
Un rasage net qui préserve la peau
Le rasoir Philips Head Shaver Pro série 5000 est conçu pour un rasage de près qui préserve la peau. La tête flexible avancée à 360° s'adapte à la forme de votre tête, tandis que les lames ComfortCut assurent une coupe de près uniforme dans toutes les directions.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

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Head Shaver Pro 5000 Series Rasoir Essential avec lames ComfortCut

Head Shaver Pro 5000 Series
Rasoir Essential avec lames ComfortCut

59,99 €

  • HS740 Blade Refill

    HS740 Blade Refill
    Têtes de rasage électrique de rechange

    31,29 €

59,99 €

59,99 €

Par la première marque mondiale de rasoirs électriques

Un rasage net qui préserve la peau

  • Tête flexible à 360°

  • Lames ComfortCut

  • Capteur PowerAdapt

  • Design ergonomique

Par la première marque mondiale de rasoirs électriques*

Par la première marque mondiale de rasoirs électriques*

Le rasoir Philips Head Shaver Pro Series 5000 est conçu pour un rasage de près agréable pour la peau. C'est l'outil idéal pour les personnes qui veulent afficher une apparence soignée, gagner en confiance et affirmer pleinement leur personnalité.

Coupe les poils dans toutes les directions grâce à une tête flexible à 360 degrés

Coupe les poils dans toutes les directions grâce à une tête flexible à 360 degrés

L'unité entièrement flexible pivote à 360° pour épouser les contours de la tête et offrir un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles, évitant ainsi les pics de pression excessifs susceptibles de causer inconfort et irritation.

Un rasage tout en douceur avec les lames ComfortCut

Un rasage tout en douceur avec les lames ComfortCut

Obtenez un rasage net et confortable avec ce rasoir Philips. Les 36 lames ComfortCut de ce rasoir électrique coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau pour un résultat lisse et régulier.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

304

Avis

97%

recommandent ce produit

15/01/2026

België

België

Très efficace

Vraiment génial super facile à utiliser et le résultat impeccable. Jamais déçu avec Philips. Top 👍

Avantages

Qualitée et facilitée d'utilisation

Contre

De ne pas l'avoir acheté plus tôt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoir haute performance avec 90 min d'autonomie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoir haute performance avec 90 min d'autonomie

28/12/2025

België

België

Acheteur vérifié

Description

Super achat , doux , léger , facile d’utilisation .

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe

28/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

A acheter sans soucis

Très bon rasoir pour crâne et barbe Pour ma part sur peau sèche sans aucune imitation

Avantages

Efficace

Contre

Néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoir haute performance avec 90 min d'autonomie

Date of Use 2026-06-01

Oui, je recommande ce produit

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Date of Use 2026-06-01

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 

  1. Source : Euromonitor International Limited, volume au détail, conformément à la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, études réalisées en octobre 2024.

  2. Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat