ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Douceur et précision
  • Douceur et précision
  • Douceur et précision
  • Douceur et précision
  • Douceur et précision
  • Douceur et précision
  • Douceur et précision
  • Douceur et précision

Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7310/16

4.2
| (45) Avis | 84% recommandent ce produit
Douceur et précision
Entièrement lavable, ce rasoir Philips peut être rincé sous l'eau après chaque utilisation pour un rasage précis et confortable au quotidien.
Voir tous les avantages

Rase les poils les plus courts

Douceur et précision

Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

45

Avis

84%

recommandent ce produit

16/10/2011

France

France

bon produit pour le prix

bon rasoir pour tous les jours et facilité de nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

produit impeccable

ce produit vient en remplacement d'un vieux philips que j'avais depuis une vingtaine d'années: j'apprécie beaucoup son efficacité de rasage (barbe assez dure et étendue), sa grande facilité de nettoyage et lavage, son autonomie électrique (appréciable particulièrement en déplacement où l'on ne trouve pas toujours une prise électrique à proximité d'une glace, bref un très bon produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

sehr gut

ich habe schonsechzig Jahre einen Philips Rasierer und rasiere mich heute nach da mit. Ich habe noch nie einen anderen gehabt, das bedeutet ja das Philips für mich der Beste ist.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7310/16 Elektrorasierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7310/16 Elektrorasierer

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.