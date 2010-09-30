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Arrêté

têtes de rasage

HQ177/40

4.2
| (5) Avis | 80% recommandent ce produit
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  • Lift & Cut

  • 3 têtes

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.

Pour un rasage en douceur et moins d'irritation avec la lotion

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4.2

sur 6

5

Avis

80%

recommandent ce produit

2
1

30/09/2010

España

España

Precio y plazo

Este producto en mi ciudad lo hay solo en 2 ó 3 sítios mas caro y no en stock. En este caso la tienda online es mas rápida y económica que la compra tradicional. Buena experiencia.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ177/40 cabezales de afeitado

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ177/40 cabezales de afeitado

04/08/2010

United Kingdom

United Kingdom

excellent!!

had my philishave for about 3years & the symbol came up on the shaver to say change the heads which i have done & the shaving is so much quicker & less irritating! also a smoother shave the only problem is that the symbol is still on the shaver saying to change the heads ???? not botherd though glad i changed them as i am getting a much better shave !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ177/40 shaving heads

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24/11/2011

France

France

simplicite

les têtes de rasoir sont trés faciles à changer. le rasage redevient performant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ177/40 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

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