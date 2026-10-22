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Arrêté

Mini-lisseur Essential Care

HP8301/00

Petites dimensions. Hautes performances.

Des cheveux plus lisses et brillants, où que vous soyez ! 30 % plus petit qu'un lisseur standard, le nouveau mini-lisseur tient dans votre sac, pour les cheveux lisses dont vous rêvez, n'importe quand, n'importe où.

Voir tous les avantages

Pour des cheveux stylisés rapidement, même en voyage

Petites dimensions. Hautes performances.

  • Plaques céramique

  • Température de 200 °C

  • Trousse de voyage

Cordon d'alimentation 1,8 m

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Température de 200 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Température de 200 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.

Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce

Revêtement en céramique pour une glisse ultra-douce

Les plaques en céramique respectent vos cheveux durant le lissage.

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