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Tondeuse-stylo de retouche

HP6393/00

4.2
| (133) Avis | 87% recommandent ce produit
Une peau douce où que vous soyez
Une peau toujours douce, n'importe où, n'importe quand. La nouvelle tondeuse de voyage Philips est un appareil de beauté discret qui vous permet d'éliminer rapidement et facilement les poils les plus fins sur le corps et le visage, lorsque vous êtes en voyage. Elle est fournie avec une brossette de nettoyage pour une hygiène optimale.
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Tondeuse corps et visage pour des retouches instantanées

Une peau douce où que vous soyez

  • Corps et visage

Tête de tondeuse 26 mm pour tailler facilement les poils

Tête de tondeuse 26 mm pour tailler facilement les poils

La tête de tondeuse corps est idéale pour des retouches rapides où que vous soyez. La tête de tondeuse 26 mm est facile et rapide à utiliser sur toutes les petites zones du corps (orteils et genoux, par exemple).

Tête de tondeuse 8 mm pour enlever facilement les poils du visage

Tête de tondeuse 8 mm pour enlever facilement les poils du visage

La tête de tondeuse visage est idéale pour des retouches où que vous soyez. La tête de tondeuse 8 mm est rapide et précise, et s'utilise sur toutes les zones du visage.

Peigne pour sourcils de 2 et 4 mm pour une longueur uniforme

Peigne pour sourcils de 2 et 4 mm pour une longueur uniforme

Avec 2 options de longueur de 2 et 4 mm, pour couper les poils selon vos préférences. Fixez simplement le peigne de coupe sur la tête de tonte pour obtenir un résultat précis et uniforme.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

133

Avis

87%

recommandent ce produit

12/03/2024

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Korrekturtrimmer

Besitze dieses Gerät seit Jahren schon. Leider ging das Oberteil bei mir kaputt, so dass ich mir das noch mal kaufen musste. Klare Kaufempfehlung, der beste Kleinrasierer den es für mich gibt.

Avantages

Klein und handlich.

Contre

Nicht bekannt.

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Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer

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31/05/2023

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr schön

Ich finde den Trimmer nicht schlecht, liegt gut in der Hand aber der Schneidkopf finde ich persönlich etwas zu klein, er könnte etwas länger sein.

Avantages

Liegt gut in der Hand

Contre

Schneidkopf zu klein

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01/01/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Angenehme Lösung gegen Härchen

Sehr sanft zur Haut, vielfältig einsetzbar und noch chic dazu.

Contre

keine

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