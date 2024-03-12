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BRE285/00
BRE715/00
BRE721/00
BRP506/00
BRP529/00
BRP531/00
HP6341/00
BRE715/01
BRE735/01
BRE740/11
Corps et visage
La tête de tondeuse corps est idéale pour des retouches rapides où que vous soyez. La tête de tondeuse 26 mm est facile et rapide à utiliser sur toutes les petites zones du corps (orteils et genoux, par exemple).
La tête de tondeuse visage est idéale pour des retouches où que vous soyez. La tête de tondeuse 8 mm est rapide et précise, et s'utilise sur toutes les zones du visage.
Avec 2 options de longueur de 2 et 4 mm, pour couper les poils selon vos préférences. Fixez simplement le peigne de coupe sur la tête de tonte pour obtenir un résultat précis et uniforme.
4.2
sur 6
133
Avis
87%
recommandent ce produit
Ischi
12/03/2024
Deutschland
Acheteur vérifié
Korrekturtrimmer
Besitze dieses Gerät seit Jahren schon. Leider ging das Oberteil bei mir kaputt, so dass ich mir das noch mal kaufen musste. Klare Kaufempfehlung, der beste Kleinrasierer den es für mich gibt.
Avantages
Klein und handlich.
Contre
Nicht bekannt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer
Oui, je recommande ce produit
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Schnulli1
31/05/2023
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr schön
Ich finde den Trimmer nicht schlecht, liegt gut in der Hand aber der Schneidkopf finde ich persönlich etwas zu klein, er könnte etwas länger sein.
Avantages
Liegt gut in der Hand
Contre
Schneidkopf zu klein
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Nicely
01/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Angenehme Lösung gegen Härchen
Sehr sanft zur Haut, vielfältig einsetzbar und noch chic dazu.
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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