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Avec lumière intégrée Opti-light
Mini-épilateur zones sensibles inclus
Avec pince à épiler lumineuse
Le système d'épilation efficace vous garantit une peau douce et lisse semaine après semaine
Le système d'éclairage Opti-Light permet d'épiler les poils les plus difficiles d'accès
2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus fins ou plus épais, pour une épilation plus personnalisée.
4.4
sur 6
474
Avis
96%
recommandent ce produit
Maymay345
12/03/2021
België
Acheteur vérifié
Top top top
Je le trouve top et il fait moins mal que mon ancien de la même marque. Point positif la lumière, l’embout massage
Avantages
Lumière
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE275/00 Épilateur compact sur secteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE275/00 Épilateur compact sur secteur
Vale28
16/05/2026
France
Super épilateur
Il est très pratique avec sa lumière intégrée. Le fil est bien long. Il retire les poils sans douleur
Avantages
Il est super il épile parfaitement bien
Contre
Aucun inconvénient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur
Date of Use 2026-05-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur
Date of Use 2026-05-16
Ajol
14/10/2025
France
Épilateur zones délicates parfait !
Je recherchais un épilateur pour zones délicates qui soit vraiment pratique et efficace et c’est le cas ! L’épilateur principal est parfait pour les jambes, quelques minutes suffissent pour une demi-jambe. Jai cet appareil depuis quelques jours seulement, donc j’espère qu’il sera aussi efficace dans le temps.
Avantages
Épilateur zones délicates
Contre
Filaire et non lumineux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRP506/00 Épilateur compact sur secteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Essential BRP506/00 Épilateur compact sur secteur