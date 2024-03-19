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HD9357/10
De l'eau s'échappe par le bec verseur de ma bouilloire Philips.
Il y a de l'eau ou de la condensation sur le socle de ma bouilloire Philips.
Ma bouilloire Philips met beaucoup de temps à porter l'eau à ébullition.
Ma bouilloire Philips fait bouillir l'eau puis s'arrête.
Ma bouilloire Philips ne s'allume pas.
Ma bouilloire Philips est sale avec de petites taches à l'intérieur