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Performances et durabilité
Bénéficiant de 60 ans d'expertise, la bouilloire Philips est en acier inoxydable solide adapté à un contact alimentaire, pour une longue durée de vie. Elle est conçue pour être extrêmement robuste, afin de résister à un usage fréquent sur le long terme.
2 200 W
1,7 l
Acier inoxydable
Bouilloire
Cette bouilloire est dotée d'un voyant LED bleu qui rend le processus d'ébullition plus agréable et apaisant.
L'indicateur du niveau d'eau transparent est visible des deux côtés de l'appareil. Le voyant bleu indique que la bouilloire est allumée.
Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.
Récompenses
4.3
sur 6
27
Avis
85%
recommandent ce produit
Vermeeren
26/05/2020
België
Beste waterketel tot nu toe
Mooi design, gemakkelijk te vullen aan waterkraan door grote schenktuit , blauwe led-verlichting wanneer waterketel in werking is, maataanduiding zijkanten maakt gebruik extra gemakkelijk.Gevuld niet te zwaar om op te tillen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Viva Collection HD9357/10 Waterkoker
Oui, je recommande ce produit
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Marx
14/05/2018
Deutschland
Robuster Helfer des Alltags
Dieser Kocher begleitet mich seit Jahren und lässt sich super reinigen. Kunststoff lässt sich nun mal nicht vermeiden und hatte ich auch nicht erwartet. Sehr wertiges Produkt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Viva Collection HD9357/10 Wasserkocher
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TS79
09/02/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Guter Wertiger
Der Wasserkocher ist klasse! Das einzige was daran noch besser gemacht werden könnte ist das das blaue Licht ins rote wechselt wenn das Wasser heiß wird!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Viva Collection HD9357/10 Wasserkocher
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