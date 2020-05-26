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Viva CollectionBouilloire

HD9357/10

4.3

| (27) Avis | 85% recommandent ce produit

1 récompense

Performances et durabilité

Bénéficiant de 60 ans d'expertise, la bouilloire Philips est en acier inoxydable solide adapté à un contact alimentaire, pour une longue durée de vie. Elle est conçue pour être extrêmement robuste, afin de résister à un usage fréquent sur le long terme.

Voir tous les avantages

Acier inoxydable, éclairage bleu

Performances et durabilité

  • 2 200 W

  • 1,7 l

  • Acier inoxydable

  • Bouilloire

Le voyant LED bleu s'allume lorsque la bouilloire est mise en marche

Le voyant LED bleu s'allume lorsque la bouilloire est mise en marche

Cette bouilloire est dotée d'un voyant LED bleu qui rend le processus d'ébullition plus agréable et apaisant.

Indicateur du niveau d'eau transparent sur deux côtés

Indicateur du niveau d'eau transparent sur deux côtés

L'indicateur du niveau d'eau transparent est visible des deux côtés de l'appareil. Le voyant bleu indique que la bouilloire est allumée.

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile

Socle 360° sans fil pour une mise en place facile.

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4.3

sur 6

27

Avis

85%

recommandent ce produit

26/05/2020

België

België

Beste waterketel tot nu toe

Mooi design, gemakkelijk te vullen aan waterkraan door grote schenktuit , blauwe led-verlichting wanneer waterketel in werking is, maataanduiding zijkanten maakt gebruik extra gemakkelijk.Gevuld niet te zwaar om op te tillen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Viva Collection HD9357/10 Waterkoker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Viva Collection HD9357/10 Waterkoker

14/05/2018

Deutschland

Deutschland

Robuster Helfer des Alltags

Dieser Kocher begleitet mich seit Jahren und lässt sich super reinigen. Kunststoff lässt sich nun mal nicht vermeiden und hatte ich auch nicht erwartet. Sehr wertiges Produkt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Viva Collection HD9357/10 Wasserkocher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Viva Collection HD9357/10 Wasserkocher

09/02/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Guter Wertiger

Der Wasserkocher ist klasse! Das einzige was daran noch besser gemacht werden könnte ist das das blaue Licht ins rote wechselt wenn das Wasser heiß wird!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Viva Collection HD9357/10 Wasserkocher

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