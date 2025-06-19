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  • Compact et polyvalent, pour du riz cuit à la perfection et plus
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Série 3000Mini-cuiseur à riz

HD3093/80

4.4

| (34) Avis

Compact et polyvalent, pour du riz cuit à la perfection et plus

Obtenez un riz moelleux et parfaitement cuit en toute simplicité grâce aux 8 présélections correspondant à différents types de riz et plus encore. Le mini-cuiseur à riz Philips série 3000 est d'une taille idéale pour les petites familles et il trouve facilement sa place dans n'importe quel placard de cuisine.

Voir tous les avantages

Idéal pour 2 à 3 personnes

Compact et polyvalent, pour du riz cuit à la perfection et plus

  • Compact (0,85 l de riz cru)

  • 600W

  • Noir + argent

  • 8 présélections

Un design compact pour les petites familles

Un design compact pour les petites familles

D'une capacité permettant de préparer jusqu'à 0,85 l de riz cru, sa taille est idéale pour les petites familles et il se glisse facilement dans n'importe quel placard.

8 présélections pour du riz et plus encore

8 présélections pour du riz et plus encore

Préparez du riz blanc, complet ou à sushi d'une simple pression sur un bouton, ou encore de la bouillie, de la soupe et plus encore.

Revêtement antiadhésif résistant aux rayures

Revêtement antiadhésif résistant aux rayures

La cuve à 4 couches répartit parfaitement la chaleur, tandis que le revêtement antiadhésif assure une excellente durabilité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

34

Avis

2
1

19/06/2025

Norge

Norge

Veldig bra apparat til middagslaging

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.

Cet avis concerne le produit 3000 Series

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29/05/2025

Norge

Norge

Fin og kompakt riskoker

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.

Cet avis concerne le produit 3000 Series

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15/05/2025

Norge

Norge

Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.

Cet avis concerne le produit 3000 Series

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Mentions légales

  1. La durée de cuisson est d'environ 30 minutes, d'après des tests réalisés avec 1 tasse de riz rond. Les durées de cuisson effectives dépendent de différents facteurs, dont le type et la quantité de riz, ainsi que les conditions de cuisson.