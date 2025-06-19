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HD3093/80
Compact et polyvalent, pour du riz cuit à la perfection et plus
Obtenez un riz moelleux et parfaitement cuit en toute simplicité grâce aux 8 présélections correspondant à différents types de riz et plus encore. Le mini-cuiseur à riz Philips série 3000 est d'une taille idéale pour les petites familles et il trouve facilement sa place dans n'importe quel placard de cuisine.
Compact (0,85 l de riz cru)
600W
Noir + argent
8 présélections
D'une capacité permettant de préparer jusqu'à 0,85 l de riz cru, sa taille est idéale pour les petites familles et il se glisse facilement dans n'importe quel placard.
Préparez du riz blanc, complet ou à sushi d'une simple pression sur un bouton, ou encore de la bouillie, de la soupe et plus encore.
La cuve à 4 couches répartit parfaitement la chaleur, tandis que le revêtement antiadhésif assure une excellente durabilité.
4.4
sur 6
34
Avis
hegedovlandh_2328
19/06/2025
Norge
Veldig bra apparat til middagslaging
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Virket veldig bra. Perfekt kokt ris. Veldig greit å bare sette den på til den er ferdig, en ting mindre å tenke på under middagslaging, så den er veldig hjelpsom.
Cet avis concerne le produit 3000 Series
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benjaminp17_6714
29/05/2025
Norge
Fin og kompakt riskoker
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kompakt men effektiv riskoker. Enkelt å bruke, tar ikke mye plass på kjøkkenet. 8 programmer for å lage forskjellige typer ris. Leveres med tilbehør som hjelper til med å koke risen.
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ausrab5_9588
15/05/2025
Norge
Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Jeg er glad jeg har denne enheten, den gjør morgenen min enklere. Den er veldig enkel å bruke. Det pleide å være en utfordring for meg å koke ris godt, men nå er alt enkelt og greit. Jeg anbefaler det til alle som liker å lage mat.
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La durée de cuisson est d'environ 30 minutes, d'après des tests réalisés avec 1 tasse de riz rond. Les durées de cuisson effectives dépendent de différents facteurs, dont le type et la quantité de riz, ainsi que les conditions de cuisson.