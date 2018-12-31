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HD3080/80
Compact (0,54 l de riz cru)
400 W
Noir
5 présélections
D'une capacité permettant de préparer jusqu'à 0,54 l de riz cru, sa taille est idéale pour les petites familles et il se glisse facilement dans n'importe quel placard.
Préparez du riz blanc, complet ou à sushi d'une simple pression sur un bouton, ou encore de la bouillie, sans oublier le mode Fast Cook (Cuisson rapide).
La cuve robuste à 5 couches répartit la chaleur, tandis que son revêtement riche en minéraux à base de pierre de Maifan est antiadhésif et résiste aux rayures.
Notation globale
La durée de cuisson est d'environ 30 minutes, d'après des tests réalisés avec 1 tasse de riz rond. Les durées de cuisson effectives dépendent de différents facteurs, dont le type et la quantité de riz, ainsi que les conditions de cuisson.