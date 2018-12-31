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  • Un design compact, pour du riz parfait
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Série 3000Mini-cuiseur à riz

HD3080/80

Un design compact, pour du riz parfait
Obtenez un riz moelleux et parfaitement cuit en toute simplicité grâce aux 5 présélections correspondant à différents types de riz. Le mini-cuiseur à riz Philips série 3000 est d'une taille idéale pour les petites familles et il trouve facilement sa place dans n'importe quel placard de cuisine.
Voir tous les avantages

Idéal pour 1 à 3 personnes

Un design compact, pour du riz parfait

  • Compact (0,54 l de riz cru)

  • 400 W

  • Noir

  • 5 présélections

Mini-cuiseur à riz pour petites familles

Mini-cuiseur à riz pour petites familles

D'une capacité permettant de préparer jusqu'à 0,54 l de riz cru, sa taille est idéale pour les petites familles et il se glisse facilement dans n'importe quel placard.

5 présélections pour différents types de riz

5 présélections pour différents types de riz

Préparez du riz blanc, complet ou à sushi d'une simple pression sur un bouton, ou encore de la bouillie, sans oublier le mode Fast Cook (Cuisson rapide).

Cuve à 5 couches avec revêtement antiadhésif Bakuhanseki

Cuve à 5 couches avec revêtement antiadhésif Bakuhanseki

La cuve robuste à 5 couches répartit la chaleur, tandis que son revêtement riche en minéraux à base de pierre de Maifan est antiadhésif et résiste aux rayures.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. La durée de cuisson est d'environ 30 minutes, d'après des tests réalisés avec 1 tasse de riz rond. Les durées de cuisson effectives dépendent de différents facteurs, dont le type et la quantité de riz, ainsi que les conditions de cuisson.