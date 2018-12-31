Un design compact, pour du riz parfait

Obtenez un riz moelleux et parfaitement cuit en toute simplicité grâce aux 5 présélections correspondant à différents types de riz. Le mini-cuiseur à riz Philips série 3000 est d'une taille idéale pour les petites familles et il trouve facilement sa place dans n'importe quel placard de cuisine.