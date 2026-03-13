Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Cuisson
Toutes les séries
Eco Conscious Edition Grille-pain série 5000
Assistance
HD2640/10
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Eco Conscious Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Tout (2)
Peut-on réchauffer des petits pains ou des croissants avec le grille-pain Philips ?
Quels réglages de dorage pour mon grille-pain Philips ?
Eco Conscious EditionRAMASSE-MIETTES
Eco Conscious EditionFOUET
Mon grille-pain Philips produit une odeur lors de la première utilisation
De la fumée se dégage de mon grille-pain Philips
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider