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Découvrez l'ensemble petit-déjeuner complet série 3000
Savourez différents types de pains comme vous les aimez
Un design raffiné, une touche de modernité dans n'importe quelle cuisine
Découvrez notre ensemble petit-déjeuner complet série 3000 avec bouilloire et cafetière filtre assorties. Démarrez la journée avec style !
Savourez du pain grillé exactement comme vous l'aimez grâce aux 8 niveaux de dorage possibles. S'adapte à tous les types de pain : tranches fines ou épaisses, dorage léger ou foncé.
Apportez de la variété à votre petit-déjeuner en optant pour autre chose que des tranches classiques de pain grillé ! Les 2 grandes fentes à largeur variable accueillent différentes tailles et sortes de pain. Le mécanisme de centrage automatique centre parfaitement chaque tranche, pour un dorage uniforme, quelle que soit son épaisseur.
4.4
sur 6
14
Avis
100%
recommandent ce produit
Πηνελοπη
14/04/2023
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό
Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
angelikir
13/01/2023
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.
Avantages
Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.
Contre
Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Oui, je recommande ce produit
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Bill Lek
15/11/2022
Ελλάδα
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω
Avantages
εξαιρετικη συσκευη
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα