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  • Toutes sortes de pains grillés, tous les jours, avec style.
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Série 3000Grille-pain Philips

HD2511/00

4.4
| (14) Avis | 100% recommandent ce produit
Toutes sortes de pains grillés, tous les jours, avec style.
Du pain grillé doré et croustillant ou des viennoiseries réchauffées comme vous les aimez, grâce aux 8 niveaux de dorage et au réchauffe-viennoiseries pratique. Le grille-pain Philips série 3000 est simple, efficace et stylé. Son design raffiné apporte une touche de modernité discrète à n'importe quel décor.
Voir tous les avantages

Petits pains et viennoiseries dorés comme vous les aimez.

Toutes sortes de pains grillés, tous les jours, avec style.

  • Découvrez l'ensemble petit-déjeuner complet série 3000

  • Savourez différents types de pains comme vous les aimez

  • Un design raffiné, une touche de modernité dans n'importe quelle cuisine

Ensemble petit-déjeuner complet avec bouilloire et cafetière

Ensemble petit-déjeuner complet avec bouilloire et cafetière

Découvrez notre ensemble petit-déjeuner complet série 3000 avec bouilloire et cafetière filtre assorties. Démarrez la journée avec style !

Un délicieux pain grillé comme vous l'aimez avec les 8 niveaux de dorage

Un délicieux pain grillé comme vous l'aimez avec les 8 niveaux de dorage

Savourez du pain grillé exactement comme vous l'aimez grâce aux 8 niveaux de dorage possibles. S'adapte à tous les types de pain : tranches fines ou épaisses, dorage léger ou foncé.

Du pain uniformément grillé grâce aux 2 grandes fentes à centrage automatique

Du pain uniformément grillé grâce aux 2 grandes fentes à centrage automatique

Apportez de la variété à votre petit-déjeuner en optant pour autre chose que des tranches classiques de pain grillé ! Les 2 grandes fentes à largeur variable accueillent différentes tailles et sortes de pain. Le mécanisme de centrage automatique centre parfaitement chaque tranche, pour un dorage uniforme, quelle que soit son épaisseur.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

14

Avis

100%

recommandent ce produit

3
1

14/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Εξαιρετικό

Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

13/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.

Avantages

Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.

Contre

Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.

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Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

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15/11/2022

Ελλάδα

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Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω

Avantages

εξαιρετικη συσκευη

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Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

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Cet avis concerne le produit Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

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