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Arrêté
HC5440/80
Lames en inox
24 hauteurs de coupe
75 min d'autonomie pour 8 h de charge
Sabot barbe réglable et mallette
Coupez tous les types de cheveux grâce à notre technologie avancée DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*
Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement.
Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller simplement l'une des 23 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une tonte à 0,5 mm.
3.8
sur 6
98
Avis
dydybadboy
18/06/2015
België
Acheteur vérifié
Très bon rapport qualité/prix!!!
Fonctionne très bien. Lame de très bonne qualité et très simple d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse à cheveux
Micka2
28/01/2018
France
Acheteur vérifié
coupe excellente, réglage facile
les lames coupe parfaitement bien, le réglage est très simple il suffit de tourner la molette centrale jusqu'au numéro qui est en millimètre souhaiter, il y a 2 guides de coupes l'un pour les cheveux, l'autre pour la barbe je l'utilise pour les cheveux et la coup est précise et de qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse à cheveux
jeanlaure
28/01/2018
France
coupe excellente, réglage facile
les lames coupe parfaitement bien, le réglage est très simple il suffit de tourner la molette centrale jusqu'au numéro qui est en millimètre souhaiter, il y a 2 guides de coupes l'un pour les cheveux, l'autre pour la barbe je l'utilise pour les cheveux et la coup est précise et de qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5440/80 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
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Par rapport aux précédents modèles Philips