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GC8560/02
Arrêté
User Manual Philips 8500 series Pressurised steam generator
Cette centrale vapeur de Philips puissante et très pratique génère un débit vapeur continu élevé associé à une haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui rend le repassage facile et rapide.