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8500 series Centrale vapeur haute pression

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Manuels et documentation

User Manual Philips 8500 series Pressurised steam generator

  • PDF fichier, 2 MB
  • 13 March 2026

Cette centrale vapeur de Philips puissante et très pratique génère un débit vapeur continu élevé associé à une haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui rend le repassage facile et rapide.

  • PDF fichier
  • 29 March 2026

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