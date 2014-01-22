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  • Résultat maximal, effort minimal
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Arrêté

8500 seriesCentrale vapeur haute pression

GC8560/02

4.7

| (33) Avis | 97% recommandent ce produit

1 récompense

Résultat maximal, effort minimal

Cette centrale vapeur de Philips puissante et très pratique génère un débit vapeur continu élevé associé à une haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui rend le repassage facile et rapide.

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Repassez sans compromis

Résultat maximal, effort minimal

  • 1,6 l

  • ENROULEUR AUTOMATIQUE

Jusqu'à 5 bars de pression

Jusqu'à 5 bars de pression

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Débit de vapeur continu jusqu'à 120 g/min

Débit de vapeur continu jusqu'à 120 g/min

Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

Fer ergonomique et léger de 1,2 kg

Fer ergonomique et léger de 1,2 kg

Le design ergonomique du fer contribue à un repassage confortable en soulageant le poignet. La poignée oblique favorise une position naturelle qui réduit l'effort pendant le repassage. En outre, le fer ne doit plus être redressé sur son talon, ce qui évite de nombreux mouvements répétitifs. Léger (1,2 kg), ce fer rend le repassage plus facile et confortable.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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4.7

sur 6

33

Avis

97%

recommandent ce produit

3
1

22/01/2014

België

België

strijkt vlot en is zeer handig in gebruik.

Er is enkel 1 punt waar ik een tip wil over geven in geval men bereid is de handleiding ietsje bij te schaven.In de handleiding staat dat het voldoende is 1 keer per maand het reservoir te spoelen om de kalk te verweideren.De praktijk heeft me geleerd dat het aangewezen is dit om de 2 weken te doen,anders kunnen er problemen van komen.Verder heb ik niets aan te merken.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8500 series GC8560 Stoomgenerator met stoom onder druk

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20/05/2012

België

België

Zeer tevreden van werking .

aanvankelijk lekt de dop voor ontkalking(opzij van het toestel)=> is oké , zat er niet goed op geschroeft.

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23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I like my iron

I bought it last year and its great to use For my loads of iron it perfact do the whole Lot in an hour or two easy to handel the Cord and wire continuous refill of water and temp control So i ll definetly recommend a friend

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Cet avis concerne le produit 8500 series GC8560 Pressurised steam generator

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