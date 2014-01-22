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Arrêté
Résultat maximal, effort minimal
Cette centrale vapeur de Philips puissante et très pratique génère un débit vapeur continu élevé associé à une haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui rend le repassage facile et rapide.
1,6 l
ENROULEUR AUTOMATIQUE
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
Le design ergonomique du fer contribue à un repassage confortable en soulageant le poignet. La poignée oblique favorise une position naturelle qui réduit l'effort pendant le repassage. En outre, le fer ne doit plus être redressé sur son talon, ce qui évite de nombreux mouvements répétitifs. Léger (1,2 kg), ce fer rend le repassage plus facile et confortable.
Récompenses
4.7
sur 6
33
Avis
97%
recommandent ce produit
Mikey2times
22/01/2014
België
strijkt vlot en is zeer handig in gebruik.
Er is enkel 1 punt waar ik een tip wil over geven in geval men bereid is de handleiding ietsje bij te schaven.In de handleiding staat dat het voldoende is 1 keer per maand het reservoir te spoelen om de kalk te verweideren.De praktijk heeft me geleerd dat het aangewezen is dit om de 2 weken te doen,anders kunnen er problemen van komen.Verder heb ik niets aan te merken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8500 series GC8560 Stoomgenerator met stoom onder druk
Oui, je recommande ce produit
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prins
20/05/2012
België
Zeer tevreden van werking .
aanvankelijk lekt de dop voor ontkalking(opzij van het toestel)=> is oké , zat er niet goed op geschroeft.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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BOB8
23/07/2012
United Kingdom
I like my iron
I bought it last year and its great to use For my loads of iron it perfact do the whole Lot in an hour or two easy to handel the Cord and wire continuous refill of water and temp control So i ll definetly recommend a friend
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8500 series GC8560 Pressurised steam generator
Oui, je recommande ce produit
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